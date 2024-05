Clamorosa idea Milan: colpo a zero da urlo

Dalla Germania nome a sorpresa per rinforzare la squadra: può arrivare a parametro zero. Attenzione anche alla Juventus.

Il Millan prenderà almeno un nuovo difensore nella prossima sessione estiva del calciomercato e bisognerà vedere se ci sarà un investimento importante oppure se verrà fatto ricorso a qualche occasione low cost. Molto dipenderà anche dalle eventuali cessioni.

Il grande sogno della dirigenza è Alessandro Buongiorno, per il quale era già stato fatto un sondaggio a gennaio. Operazione difficile, il Torino chiede 35-40 milioni di euro. Più facile arrivare a profili come Maxence Lacroix del Wolfsburg (15 milioni) e Lilian Brassier del Brest (10 milioni). Recentemente si è parlato pure di Diego Carlos dell’Aston Villa (prezzo fissato a 15 milioni) e di Hiroki Ito dello Stoccarda (25 milioni). Ci sono tanti nomi nella lista di Geoffrey Moncada, diversi anche non emersi nelle cronache di calciomercato.

Milan, affare a sorpresa dalla Bundesliga

Nelle scorse ore in Germania è spuntata una notizia clamorosa: il Milan è interessato a Mats Hummels. A rivelarlo è il quotidiano Bild, che dà anche la Juventus sull’esperto difensore tedesco.

Si tratterebbe di una operazione a parametro zero, visto che il giocatore 35enne ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. È legatissimo al Borussia Dortmund, con il quale disputerà la finale di Champions League contro il Real Madrid, però potrebbe valutare una nuova avventura. Proprio dopo la finalissima di sabato 1° giugno prenderà una decisione sul suo futuro. Non viene neppure escluso che possa scegliere per il ritiro, ogni scenario è aperto oggi. Rinnovo incluso, ovviamente.

Con la partenza di Simon Kjaer, al Milan potrebbe fare comodo un nuovo difensore centrale esperto e con doti di leadership. Hummels compirà 36 anni a dicembre, quindi fisicamente andrebbe gestito, però nelle ultime due stagioni non ha avuto particolari problemi fisici e questo è un aspetto a suo favore. L’ultimo infortunio serio risale all’annata 2021/2022, quando un guaio muscolare lo tenne fuori per oltre due mesi.

Vediamo se l’interesse di cui scrivono in Germania si tramuterà in qualcosa di più concreto. Lato stipendio va detto che oggi Hummels percepisce circa 3,7 milioni netti annui. Da capire quali saranno eventualmente le sue pretese economiche. Oltre a Milan e Juventus, anche altre società stanno monitorando la situazione. Non mancheranno richieste da campionati come MLS e Saudi Pro League, sempre attente ai grandi nomi del calcio europeo.