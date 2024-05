Niente Milan: affare in chiusura, la Juve anticipa tutti

Sarà presto un nuovo giocatore della Juventus. Non lascia così la Serie A: affare praticamente chiuso. E’ stato seguito anche dal Milan

Uno dei migliori giocatori della stagione, che sta per concludersi questo weekend, continuerà a militare in Serie A e lo farà con la maglia della Juventus addosso.

Niente Milan per Michele Di Gregorio come qualcuno aveva ipotizzato nei giorni scorsi. L’estremo difensore, protagonista di una grande annata con la maglia del Monza, si trasferirà al Torino. L’affare è in chiusura, come ha scritto Gianluca Di Marzio, sui propri canali social. Un’operazione che porterà nelle casse del club brianzolo 20 milioni di euro. Le parti stanno ormai definendo i dettagli.

Inizia così il calciomercato dei bianconeri, che la prossima stagione torneranno in Champions League. Un mercato che verosimilmente sarà molto made in Italy. Non è un segreto, infatti, che Giuntoli abbia messo gli occhi anche su Calafiori del Bologna, che ha una valutazione superiore sui 30 milioni di euro. Proprio in casa rossoblu c’è l’oggetto dei desideri del calciomercato del Milan, quel Joshua Zirkzee che tanto piace anche alla Juventus. Il Diavolo dovrà dunque fare molta attenzione visto che l’approdo di Thiago Motta a Torino potrebbe in qualche modo influenzare le scelte dell’olandese.

Niente Di Gregorio

Chi sarà il portiere del Milan nella stagione 2024-2025? Nonostante le tante voci ad oggi non ci sono trattative per un’eventuale cessione di Mike Maignan.

Verosimilmente, dunque, sarà ancora il francese l’estremo difensore che difenderà i pali del Diavolo. Servirà trovare chiaramente un accordo tra le parti per rinnovare un contratto in scadenza il 30 giugno 2026. C’è ancora distanza, ma il desiderio di tutti è quello di raggiungere un’intesa. Possibile la fumata bianca per una cifra vicina ai sei milioni netti a stagione, bonus compresi.

E se l’affare non dovesse andare in porto? In quel caso attenzione alla pista Bayern Monaco per Mike Maignan, oltre a quella che lo porterebbe in Premier League. Per il Milan, invece, senza Di Gregorio si scalderebbero altre strade, come quella legata ad esempio a Carnesecchi dell’Atalanta. Ovviamente, però, è presto per pensare ad un eventuale dopo Maignan. Anche perché – come detto – l’obiettivo del Diavolo è quello di trovare un accordo con il suo attuale portiere.