Preso Bonaventura, colpo favoloso a zero in Serie A

Il futuro di Giacomo Bonaventura sembra essere lontano dalla Fiorentina con il centrocampista pronto a cambiare maglia a costo zero.

Nell’estate del 2020 salutò il Milan al termine del contratto passando alla Fiorentina a parametro zero. Giacomo Bonaventura sembra destinato a dire addio anche ai viola proprio al termine dell’attuale accordo che scadrà il prossimo 30 giugno.

Classe 1989, l’ex giocatore di Atalanta e Milan ha vissuto una stagione positiva, andando a segno per ben 7 volte in campionato e dimostrando che, nonostante sia ormai alla soglia dei 35 anni, è ancora in un ottimo stato di forma. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diverse squadre sia in Italia che all’estero, pronte a chiudere un importante affare a costo zero assicurandosi un centrocampista in grado di dare qualità e quantità al reparto mediano del campo.

Calciomercato, Bonaventura pronto a firmare: ci siamo

Le due squadre in vantaggio per assicurarsi il cartellino di Giacomo Bonaventura sono Bologna e Torino. I rossoblu, conquistata la qualificazione alla prossima Champions League, sono pronti a rinforzare ed allargare la propria rosa ed il giocatore della Fiorentina è un obiettivo di Sartori e Di Vaio. Il Torino segue da vicino la situazione ed è pronto a fare un affondo in caso di qualificazione alla prossima Conference League.

Festeggiato l’accesso alla Champions League con il pullman scoperto per le strade di Bologna, la società rossoblu è già al lavoro per cercare di sistemare il proprio organico, atteso durante la prossima stagione dal delicato impegno in coppa. L’esperienza e la qualità di Bonaventura potrebbero rappresentare un fattore molto importante per i felsinei con l’affare che potrebbe essere favorito dall’arrivo di Italiano alla guida del Bologna. Il tecnico della Fiorentina è infatti in pole per sostituire Thiago Motta e vedrebbe di buon occhio il tesseramento del giocatore classe 1989.

Per Bonaventura si tratterebbe anche della prima partecipazione in carriera alla Champions League. Una volta disputata la finale di Conference League la Fiorentina annuncerà il suo addio a Vincenzo Italiano, pronto ad una nuova avventura. Napoli e Torino lo seguono da tempo ma il Bologna appare intenzionato a fare la mossa decisiva non appena sarà conclusa la stagione dei viola.

Proprio il Torino rappresenta l’antagonista principale per il Bologna nella corsa all’ex centrocampista del Milan. I granata sono molto vicini ad una qualificazione in Conference League che porterebbe il club ad ampliare la rosa in vista della prossima stagione. Decisivo sarà il parere del prossimo allenatore della società di Urbano Cairo, destinato a salutare Ivan Juric alla conclusione del campionato in corso.