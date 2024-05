UFFICIALE: il Milan e Pioli si separano a fine stagione

Il club rossonero ha comunicato ufficialmente la separazione con l’allenatore emiliano: ora i tifosi vogliono sapere chi lo sostituirà.

Stefano Pioli e il Milan si diranno addio al termine di questa stagione. Adesso è ufficiale il divorzio, ormai scontato da tempo.

Questo il comunicato pubblicato dal club rossonero: “AC Milan e Stefano Pioli comunicano che nella prossima stagione non proseguiranno insieme, intendendo interrompere il rapporto professionale che li lega da ottobre 2019.

Il Milan ringrazia con affetto Stefano Pioli, e tutto il suo staff, per aver guidato la Prima Squadra in questi cinque anni, ottenendo uno Scudetto che resterà indimenticabile e per aver riportato il Milan stabilmente nelle più importanti competizioni europee. Stefano con la sua professionalità e la sua umanità ha saputo valorizzare la rosa e ha incarnato fin dal primo giorno i valori fondamentali del Club.

Stefano Pioli ringrazia il Milan per l’opportunità di far parte della Storia di questo glorioso Club e esprime profonda gratitudine nei confronti di proprietà, dirigenti, squadra, staff e tutto il personale di Milanello e di Casa Milan per il supporto e la grande professionalità. Il tecnico rivolge un pensiero speciale ai tanti tifosi che hanno sostenuto il Milan in questi anni, dimostrando un attaccamento incondizionato“.

Milan, chi sarà il sostituto di Pioli?

Adesso sarà interessante vedere chi verrà scelto per rimpiazzare Pioli sulla panchina rossonera. In questi giorni si parla con insistenza di Paulo Fonseca, che negli ultimi due anni ha allenato il Lille e e che in precedenza ha guidato la Roma. Diverse fonti danno lui come favorito, però non bisogna escludere eventuali colpi di scena.

Com’è noto, tanti tifosi vorrebbero Antonio Conte e altri ancora sognano Roberto De Zerbi. Il primo viene visto come il tecnico vincente che può portare la mentalità che è mancata nell’ambiente rossonero, oltre a dare un equilibrio maggiore a una squadra che troppo spesso non è stata ben organizzata in campo nelle ultime stagioni. Invece, l’ex Brighton è uno degli allenatori “emergenti” in grado di far giocare molto bene le sue squadre. Ha un passato da calciatore nel settore giovanile del Milan e tornare sarebbe un sogno per lui.