Ufficiale: maxi sconto per DAZN, calcio italiano in festa

DAZN, la notizia è stata appena ufficializzata, ma i tifosi stanno già festeggiando: uno sconto così non s’era mai visto.

In tanti hanno già annunciato la volontà di recedere dal contratto e di rinunciare, una volta per tutte, alla possibilità di vedere le partite della Serie A. O, quanto meno, fino a che le condizioni saranno queste. Qualcun altro ha urlato allo scandalo e sottolineato come al rincaro delle tariffe non corrisponda mai un adeguamento dei servizi offerti.

Il popolo del calcio, come si evince chiaramente dai social, non ha preso proprio bene, insomma, le ultimissime novità annunciate da DAZN. La streaming tv ha varato un nuovo listino prezzi, divulgato nei giorni scorsi, ed è bastato guardarlo di sfuggita per scoprire che gli aumenti applicati, che saranno validi a partire dal prossimo campionato, sono piuttosto consistenti. Riguardano sia il piano Standard che l’opzione Plus, quella che permette, a differenza dell’altra formula, di accedere ai contenuti esclusivi dell’emittente da due dispositivi contemporaneamente.

Il primo subirà un aumento di 60 euro, passando da 299 a 359 euro. Per il secondo si parla, invece, di 150 euro in più sul canone annuale: adesso costa 449 euro, ma in previsione della stagione 2024/2025 lieviterà fino a 599 euro. Da qui la furia degli utenti sui social network, che ne stanno dicendo di cotte e di crude contro l’emittente che detiene i diritti televisivi per la trasmissione delle partite di Serie A.

DAZN, con l’accordo risparmiare si può: tutto quello che c’è da sapere

La buona notizia è che gli aumenti in questione non toccheranno, almeno quello, una fetta di tifosi. Un accordo, siglato nelle scorse ore con un certo club piemontese, permetterà ad alcuni di essi di salvare il salvabile e di preservare, parzialmente ma è sempre meglio di niente, il portafoglio.

Parliamo dei tifosi della Juventus, che potranno beneficiare di un’offerta a loro dedicata, ma solo a una condizione. Non basterà dichiarare la propria fede bianconera, naturalmente: bisognerà dimostrarla fattivamente. Come? Semplicemente mostrando il proprio abbonamento allo Juventus Stadium, la cui sottoscrizione darà automaticamente diritto a uno sconto consistente sul prezzo del canone annuo di DAZN.

La promo riguarda il solo piano Standard e permetterà loro di risparmiare 60 euro: ne spenderanno 299 per un anno di contenuti, 25 al mese per intenderci, motivo per il quale si tratta di un’offerta che vale la pena prendere al volo. Bisogna affrettarsi, però: la promozione è attiva dal 21 maggio scorso e c’è tempo fino al 30, per afferrare al volo questa opportunità irripetibile.