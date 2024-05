Dedica da applausi: il ricordo di Ayrton Senna è commovente

I due piloti della McLaren, Norris e Piastri hanno svelato le livree dei propri caschi che utilizzeranno a Monaco con gli stessi colori adottati da Senna

C’è grande attesa per vedere in pista la straordinaria livrea realizzata dalla McLaren in occasione del Gran Premio di Monaco, in programma domenica 26 maggio alle ore 15. In memoria di Ayrton Senna, che perse la vita trent’anni fa durante il Gp di Imola e che con il team di Woking conquistò 5 delle sue 6 vittorie complessive nel Principato, la scuderia britannica rimpiazzerà il color papaya con quelli della bandiera brasiliana, gli stessi adottati da ‘Magic’ sul suo casco e che lo resero un’icona unica dello sport mondiale.

I due piloti della McLaren Oscar Piastri e Lando Norris indosseranno dei caschi speciali per l’occasione. Il classe 2001 australiano Piastri, infatti, ha presentato la livrea speciale del suo casco per questo singolo evento, e che anche in questo caso ricorda quello utilizzato da Senna nel corso di tutta la sua carriera dalle categorie minori alla F1.

Piastri e Norris con dei caschi speciali: tributo a Senna

Le parole di Piastri in vista del tributo a Senna: “Sarà un onore correre per le strade di Monaco con la nostra speciale livrea di Senna – ha dichiarato – è stato un maestro di questa pista con sei vittorie ed è importante rendere omaggio a un modello del nostro sport“.

Ha poi continuato: “Ho anche ideato un design speciale per il casco e metterò all’asta uno dei miei caschi per raccogliere fondi a favore dell’Istituto Ayrton Senna, che svolge un lavoro straordinario nel fornire opportunità e trasformare vite. Gli ultimi due weekend di gara a Miami e Imola sono stati tra i miei più forti in F1 ed è una prospettiva entusiasmante andare a Monaco con un buon slancio“.

Those iconic colours. Racing on the streets of Monaco again. 💛💚💙@OscarPiastri brings a beautiful Senna tribute helmet to Monte Carlo. #Senna30 #SennaSempre pic.twitter.com/IKzQ9ViWzG — McLaren (@McLarenF1) May 22, 2024

Anche per il compagno di squadra dell’australiano, Lando Norris, ha presentato il proprio casco in versione ‘verde-oro’ in onore di Senna: “Il mio tributo a un mio eroe – si legge sul profilo social del britannico – Senna è una vera leggenda del nostro sport e ha ispirato non solo me, ma ogni pilota che corre oggi. È il più grande che abbia mai corso a Monaco e ho voluto catturare questo aspetto in questo casco. Il suo design iconico è stato abbinato a cromature a specchio per riflettere le strade in cui era così bravo”. I due hanno lanciato questo tributo anche sui propri profili social.