La notizia scuote il mondo della F1: colpo di scena Schumacher

Come un fulmine a ciel sereno arriva una clamorosa dichiarazione ufficiale: Schumacher verso il ritorno nel paddock di F1? La situazione

Dici Schumacher ed inevitabilmente il pensiero va alla Formula 1. Un pensiero che fino a qualche tempo fa si nutriva dell’aspettativa che le gesta del leggendario Michael, sette volte campione del mondo tra il 1994 e il 2004, potessero essere ripercorse dal giovane Mick, figlio del leggendario Kaiser di Hürth. E invece, nonostante un inizio scoppiettante (ha vinto il titolo in Formula 2), la carriera del classe ’99 tedesco si è arenata rilegando la sua figura ad un semplice personaggio di dietro le quinte.

Dopo la separazione con la Haas e la rescissione con la Ferrari datate fine 2022, Mick Schumacher è infatti rimasto in Formula 1 soltanto da comprimario. Da due stagioni ricopre il ruolo di riserva e collaudatore di Mercedes e McLaren, ma finora non si sono presentati i margini affinché gli venisse affidato un sedile da titolare. Con ogni probabilità, entrambi i team non gli daranno fiducia nemmeno nel prossimo futuro, avendo a disposizione una formazione di piloti di assoluto livello o comunque altre idee. E allora, quale prosieguo di carriera si prospetta per il figlio d’arte tedesco?

Formula 1, possibile rientro in pista di Mick Schumacher: i team interessati e la dichiarazione ufficiale

Ad oggi, è difficile dirlo. Ma il mercato piloti è in grande fermento e il nome di Schumacher rappresenta un’intrigante scommessa per le squadre alla ricerca di un nuovo alfiere. Recentemente, si è parlato per Mick di un possibile approdo alla Williams, compagine inglese che con ogni probabilità saluterà Logan Sargeant al termine della stagione. Ma quella che porta a Grove non è l’unica pista calda per il futuro del 25enne nativo di Vufflens-le-Château.

Negli ultimi giorni, infatti, è giunta notizia che Schumacher potrebbe tornare a frequentare il paddock di Formula 1 indossando la tuta dell’Alpine. Un’indiscrezione che, peraltro, ha trovato una conferma ufficiale nelle parole di Bruno Famin, team principal della squadra di Enstone.

“È sicuramente una delle possibilità, come molti altri”, ha affermato il manager francese parlando della line up del futuro, in un’intervista riportata dai colleghi di Formula Passion. Lo ricordiamo, Mick è da qualche mese impegnato nell’Endurance proprio col team Alpine e ciò potrebbe rivelarsi una corsia preferenziale in ottica ritorno in Formula 1. “Ciò che è davvero impressionante è la sua mentalità. Certo, è veloce, ma non si tratta di valutare la prestazione pura e semplice del pilota: l’aspetto che ha reso Mick davvero incredibile è il suo adattamento alla mentalità dell’Endurance. Mick, fin dal primo minuto, è stato molto, molto collaborativo, davvero utile per i suoi compagni di squadra”, ha concluso Famin.

Insomma, per Mick Schumacher le speranze iridate sembrerebbero essersi di colpo riaccese: il suo ritorno nel Circus avverrà già nel 2025? Soltanto il tempo potrà dare una risposta a tale interrogativo. Intanto la notizia in questione ha già scatenato l’entusiasmo degli appassionati.