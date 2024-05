Lo ha detto Leclerc, tifosi Ferrari in festa

Dichiarazioni significative quelle rilasciate da Charles Leclerc che ha confermato quello che si aspettavano i tifosi della Ferrari

Tutto come previsto nella prima parte del Mondiale di Formula 1. Max Verstappen si è già preso un vantaggio piuttosto cospicuo sui rivali in classifica, ponendo le basi per il quarto trionfo consecutivo, un’impresa riuscita, in passato, a fuoriclasse come Schumacher, Hamilton e Vettel.

Il primo inseguitore del campione olandese è Charles Leclerc. Quattro podi per il pilota Ferrari nelle prime sette gare della stagione nelle quali non è riuscito a centrare una vittoria che manca ormai da quasi due anni ovvero dal GP di Austria del 2022, edizione del Mondiale in cui il monegasco ha lottato alla pari con Verstappen almeno fino alla pausa estiva.

Charles punta a interrompere il digiuno nella sua Montecarlo. Non è mai andato a podio il pilota della Ferrari nel GP di casa con il quale ha un rapporto piuttosto tormentato. Sia nell’edizione 2021 che in quella del 2022, Leclerc è riuscito a conquistare la pole senza riuscire però a confermare il primato in gara. Addirittura, tre anni fa, è stato costretto a ritirarsi prima del via per un guasto al cambio che i meccanici non sono riusciti a riparare dopo un incidente nell’ultimo giro delle qualifiche.

Leclerc conferma tutto, c’è fiducia alla Ferrari

Con 48 punti di distacco su Verstappen in classifica generale e il buon terzo posto conquistato domenica scorsa a Imola, Leclerc si è presentato a Monaco in grande fiducia. Sul circuito cittadino del Principato, dove è di fatto impossibile sorpassare, le ambizioni di vittoria passano da un ottimo risultato in qualifica.

Verstappen è reduce da 8 pole position di fila ma Leclerc è sicuro di poterlo insidiare con una Ferrari migliorata dal corposo pacchetto di aggiornamenti tecnici e aerodinamici già varata a Imola. Proprio su questo si è soffermato il pilota monegasco nelle dichiarazioni pre weekend.

“Gli aggiornamenti a Imola hanno funzionato, Abbiamo fatto dei miglioramenti e ne dobbiamo fare altri. La direzione presa ci rende tutti contenti e sono ottimista per il futuro.” Così ha parlato Leclerc in conferenza stampa, confermando i progressi fatti della monoposto, necessari per tenere testa non solo a Verstappen ma anche a una McLaren che, dopo la vittoria di Norris a Miami, ha mostrato tutta la sua competitività anche a Imola.

Anche Sainz ha ribadito la propria fiducia sulle possibilità della “nuova” Ferrari a Montecarlo. Due i podi conquistati in carriera dal pilota spagnolo nel GP del Principato, su un circuito che, per la sua particolarità, può limitare il gap reale tra le varie contendenti. “Quello di Monte Carlo è un weekend speciale – ha dichiarato Carlos – qui partiamo alla pari. La lotta con Red Bull e McLaren sarà serrata. Puntiamo a vincere. Se avremo un’opportunità andremo a prendercela.”



Ai tifosi della Ferrari non resta che sperare. Il via del GP di Monte Carlo è previsto domenica 26 maggio alle ore 15.