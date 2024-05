Sinner, arriva l’annuncio che preoccupa: mondo del tennis in ansia

In attesa che il Roland Garros inizi a pieno regina, il mondo del tennis deve registrare delle parole che riguardano Sinner.

Una volta archiviati gli Internazionali di Roma, vinti da un ottimo Zverev, l’attenzione di tutti è rivolta verso l’appuntamento più importante della stagione della terra rossa di Parigi, ovvero il Roland Garros. In questi giorni, infatti, si sono tenuti i primissimi turni dello Slam transalpino, ma l’attesa è aumentata quando è stato sorteggiato il tabellone dell’edizione di quest’anno del torneo.

La gara più importante del primo turno è sicuramente quella tra Rafael Nadal ed Alexander Zverev. Questo sorteggio, di fatto, ha fatto storcere il naso a tutti, visto che lo spagnolo potrebbe uscire subito. Anche perché quella di quest’anno, molto probabilmente, è l’ultima volta che il tennista di Manacor campi da giocatore professionista i campi di uno Slam che ha vinto la bellezza di 14 volte. Un altro tennista molto atteso, ovviamente, è il nostro Sinner.

L’ultimo vincitore degli Australian Open, infatti, potrebbe diventare il prossimo numero uno al mondo proprio grazie all’edizione di quest’anno del Roland Garros, dove al primo turno l’attende lo statunitense Eubanks. Tuttavia, in attesa di questa sfida, sul giocatore altoatesino sono arrivate delle dichiarazioni che hanno preoccupato tanti tifosi.

Sinner, l’ex tennista Barbara Schett su Sinner

L’ex tennista Barbara Schett, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘SuperTennis’, ha infatti rilasciato queste parole sullo stato fisico del nostro Sinner: “L’annata tennistica si sta facendo sempre più intensa. La stagione si fermava ad ottobre quando giocavo io e mi sembrava lunga. Mentre oggi non ci si riposa praticamente mai. Jannik l’anno scorso non si è mai fermato, visto che ha chiuso con le ATP Finals e la Coppa Davis”.

Barbara Schett ha poi concluso il suo intervento su Sinner: ”Bisogna prestare molta attenzione ai tornei che si vogliono disputare. E’ molto pericoloso, perché ci sono sia tantissimi tornei che esibizioni come la Leaver Cup, i quali invogliano ad esserci a causa dei loro ricchi montepremi. Jannik l’anno scorso ha chiuso tardi e poi ha preso la decisione di non voler scendere in campo in nessun torneo prima degli Australian Open”.

Al netto di queste parole di Barbara Schett, di fatto, Jannik Sinner non arriva nel migliore dei modi a questo Roland Garros. La colpa è dell’infortunio all’anca riportato lo scorso aprile a Madrid e che l’ha fatto saltare anche gli Internazionali di Roma. In questi ultimi giorni, però, lui ed il suo staff hanno fatto trasparire molta più fiducia sul suo stato di salute, staremo a vedere.