Nadal-Sinner, è successo a Parigi: beccati dalle telecamere

Incredibile a Parigi, Nadal e Sinner beccati dalle telecamere del Roland Garros: cosa è successo tra lo spagnolo e l’italiano

Entrambi sono tra i protagonisti più attesi, seppur con aspettative diverse, e per diversi motivi, di questo Roland Garros 2024. E inevitabilmente non potevano non finire per incrociarsi, anche per un attimo, anche per qualche secondo, regalano emozioni uniche a tutti i loro tifosi. Rafa Nadal e Jannik Sinner sono già da giorni a Parigi, pronti a debuttare nel secondo Slam dell’anno, con sensazioni completamente diversi. E nell’attesa del debutto si sono fatti beccare dalle telecamere, lasciando tutti gli appassionati di tennis a bocca aperta.

Da due campioni del genere, appartenenti a generazioni differenti, non ci si aspetta certo grande rivalità, e nemmeno grande affetto. Tutt’al più stima reciproca, come quella più volte dimostrata dal fuoriclasse spagnolo nei confronti di tutti i migliori tennisti degli ultimi anni. Non a caso, in pochi hanno dimenticato il messaggio immediato di congratulazioni che il 14 volte campione a Parigi ha rivolto al nostro Jannik immediatamente dopo la sua prima vittoria in uno Slam, lo scorso gennaio a Melbourne.

Lo stesso Sinner non ha però mai nascosto di avere un rispetto infinito per Nadal. Nonostante il suo idolo sia stato sempre Federer, non ha mai vissuto la rivalità tra lo spagnolo e lo svizzero con livore, e anzi ha più volte speso parole al miele per un giocatore che ancora oggi è un grandissimo esempio da seguire per tutti i tennisti della sua generazione. Sorprende dunque, ma fino a un certo punto, quel che è successo in queste ore a Parigi. Un confronto che ha fatto venire la pelle d’oca ai tifosi di Sinner ma anche dello stesso Rafa.

Sinner-Nadal, clamoroso a Parigi: cosa è successo tra i due tennisti

Per l’ex numero uno al mondo sarà l’ultimo Roland Garros della carriera, dopo averne portati a casa ben quattordici, un record difficilmente battibile. Per l’altro potrebbe diventare il torneo in cui certificherà la conquista del primato nella classifica ATP, un traguardo che nessun tennista italiano ha mai raggiunto nella storia.

Inevitabilmente entrambi sono dunque attesi dagli appassionati come due dei grandi protagonisti di questa edizione del French Open. E come tali hanno finito in queste ore per incrociarsi, anche se solo per pochi secondi, lasciandosi andare a un gesto che non è sfuggito alle telecamere, diventando virale sui social.

Per cercare di comprendere quali siano le condizioni, visto e considerato che il sorteggio gli ha messo di fronte, immediatamente, un ostacolo in questo momento apparentemente insormontabile, il campione di Roma Sascha Zverev, Rafa si è concesso in questi giorni un allenamento sul centrale parigino insieme a un altro grande ‘vecchio’ del circuito, Stan Wawrinka. E al termine della sessione ha incrociato per qualche secondo Jannik Sinner, lasciandosi andare a un saluto affettuoso e un veloce abbraccio a favore di telecamere.

Un ennesimo attestato di stima, rinvigorito poco dopo in conferenza stampa dallo stesso campione azzurro, che ha speso parole al miele per il fuoriclasse di Manacor: “Lui è la più grande ispirazione che abbiamo nel nostro sport, e forse nello sport in generale. Essere qui, poterlo ancora incrociare nello spogliatoio o nel ristorante dei giocatori, vederlo allenarsi con una passione incredibile, è un privilegio straordinario. Mi sento davvero fortunato“.