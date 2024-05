Stagione già compromessa: maxi penalizzazione dopo lo scudetto

I giorni di festa dopo l’alzata del trofeo che rende la big vincente nel suo campionato possono diventare molto tristi se arriva la sanzione.

Da alcuni giorni ormai non ci sono più dubbi su chi sono le squadre che hanno vinto i campionati nei top 5 Paesi in Europa, vale a dire: Italia, Spagna, Inghilterra, Germania e Francia. Di questi campionati ci sono soltanto la Serie A e La Liga che devono ancora concludersi con l’ultima giornata in programma per il fine settimana del 25-26 maggio. Mentre in Germania, Inghilterra e Francia la classifica finale è già arrivata e sono già stati emessi tutti i verdetti.

In Serie A, come noto ormai da tempo, a vincere è stata l’Inter alla quale vanno ad aggiungersi: PSG, Bayer Leverkusen, Real Madrid e Manchester City. La formazione inglese è riuscita nel portare a casa il campionato dopo una lunghissima corsa contro l’Arsenal. Per i Citizens però questi giorni di festa che susseguono l’alzata del trofeo della Premier League possono diventare molto tristi secondo alcuni indizi che non lasciano dormire sonni tranquilli ai tifosi.

Man City: le quote sulla retrocessione per l’anno prossimo sono basse, si teme l’arrivo di una penalizzazione pesante

Da diversi anni si parla spesso del Fair Play Finanziario che è stato spesso un notevole freno soprattutto per le squadre italiane in sede di mercato che hanno dovuto fare i conti con questi parametri imposti dalla UEFA per non incappare in sanzioni o squalifiche dalle principali competizioni europee. Tanti tifosi hanno però protestato perché chiedono un trattamento equo con quelle big straniere come PSG, Chelsea o per l’appunto Man City che molto spesso spendono centinaia di milioni ogni anno.

Si è parlato spesso di possibili penalizzazioni per il City che però non sono mai arrivate e anche la FA (oltre alla UEFA) non ha mai fatto nulla di veramente deciso per dare una penalizzazione alla squadra oggi allenata da Pep Guardiola che nei giorni scorsi ha vinto il suo quarto campionato di fila (record nella storia del torneo inglese).

Tuttavia, i tifosi dei Citizens non possono esultare del tutto perché i bookmakers britannici hanno fatto crollare le quote sulla retrocessione della squadra di Guardiola per la prossima stagione. Attualmente la posta in gioco è infatti “solo” di 150/1 che è un numero molto basso per una big del campionato come ad esempio il Liverpool che è invece segnato a 2000/1.

In molti oltremanica temono infatti che possano essere inflitte penalizzazioni davvero pesanti al Manchester City e ciò potrebbe portare alla clamorosa retrocessione in seconda divisione degli attuali campioni in carica della Premier League, uno scenario difficile da pensare ma a quanto pare non così impossibile.