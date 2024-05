Balotelli a sorpresa di nuovo in Serie A, arriva l’annuncio

Balotelli, dopo una stagione in chiaroscuro all’Adana Demirspor, sogna di rientrare in Serie A. Arrivato l’annuncio del suo agente.

La stagione sta ormai per volgere al termine. La maggior parte dei club, dopo aver raggiunto i propri obiettivi, sta iniziando a riflettere in vista della sessione estiva del mercato. Una finestra, questa, che si preannuncia ricca di colpi di scena: tra questi, ad esempio, potrebbe esserci il rientro in Italia di Mario Balotelli in procinto di svincolarsi dall’Adana Demirspor.

Il contratto dell’attaccante 33enne scade il 30 giugno e finora il club turco non ha ancora deciso se far scattare l’opzione per il rinnovo annuale oppure lasciarlo libero di trovarsi una sistemazione alternativa. Le parti avranno modo di confrontarsi a stretto giro di posta, in modo tale da verificare se esistono ancora le condizioni per andare avanti insieme. In fase di valutazione peserà il bilancio totalizzato dalla punta durante la stagione: 7 le reti realizzate in 16 apparizioni complessive mentre le gare saltate ammontano a 17, di cui 14 per infortunio e 3 per squalifica.

Un bottino in chiaroscuro, che rende possibile il divorzio a luglio. Balotelli, dal canto suo, si trova bene in Turchia e vorrebbe restare ma, nel frattempo, ha cominciato a guardarsi intorno in attesa di capire dove proseguire la sua carriera. In caso di addio all’Adana Demirspor, la priorità per il centravanti consisterebbe nel tornare in Serie A e, magari, provare a dare ancora una volta la caccia alla maglia della Nazionale.

Balotelli vuole tornare in Serie A: arriva l’annuncio dell’agente

A fare il punto della situazione è stato l’agente Enzo Raiola, in occasione un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Tuttosport’. Il procuratore, in particolare, ha spiegato che a Balotelli piacerebbe molto chiudere la carriera nel campionato italiano. L’appello è stato lanciato: ora resta da vedere in quanti proveranno a scommettere sulla voglia di rivalsa di Balotelli che, in passato, ha vestito le maglie dell’Inter, del Milan, del Brescia e del Monza. Un colpo a parametro zero che potrebbe ingolosire diverse società.

A gennaio ad esempio, come confermato dallo stesso calciatore a ‘Tv Play’, si era fatta avanti in maniera concreta la Salernitana ma poi l’affare, per questioni burocratiche, non si è concretizzato. Con la retrocessione dei granata lo sbarco in Campania, ora, può essere considerato del tutto sfumato. Balotelli, inoltre, sempre nella sessione invernale del mercato era finito nella lista dell’Empoli e dell’Udinese. Il futuro della punta (rimasta fuori dai convocati per gli Europei al via il 14 giugno) è tutto da scrivere.