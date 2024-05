Dal Milan al… Kenya: cessione clamorosa

Di rientro da un prestito, un giocatore rossonero è richiesto in Africa: un trasferimento altamente improbabile.

Il Milan dovrà trovare delle sistemazioni ad alcuni calciatori che torneranno dal prestito di questa stagione. Per alcuni di loro potrebbe non essere facilissimo.

L’estate scorsa abbiamo visto quanto sia stato complicato piazzare Fodé Ballo-Touré e Divock Origi. Entrambi hanno rifiutato delle destinazioni e si sono accasati solo nel finale della sessione di calciomercato. Il primo è andato in prestito secco al Fulham, il secondo in prestito con diritto di riscatto al Nottingham Forest. Per ambedue è previsto il rientro, momentaneo, a Milano.

Milan, “richiesta” dall’Africa

Origi ha un contratto fino a giugno 2026 e percepisce 3,5-4 milioni di euro netti annui. Proprio lo stipendio rappresenta un ostacolo alla sua cessione, mentre lato cartellino non ci sono particolari problemi visto che il Milan lo aveva prelevato a parametro zero dal Liverpool nell’estate 2022. Possono bastare 3-4 milioni per la vendita definitiva. Vedremo chi deciderà di farsi avanti per l’attaccante belga, reduce da una stagione deludente con il Nottingham Forest: 22 gol, 1 gol e 1 assist.

Il portale Pulse Sports ha messo in evidenza che ci sono dei tifosi del Gor Mahia che hanno esortato Origi a prendere in considerazione il trasferimento in Kenya. Questi alcuni messaggi riportati: “Unisciti al Gor Mahia in prestito dall’AC Milan“, “Non è una cattiva idea unirsi al Gor Mahia“, “Dovrebbe tornare a casa in Kenya e giocare nel Gor Mahia FC“, “Gor Mahia sta chiamando, vieni e vinci il campionato. Ambrose Rachier riporta il nostro figlio a casa“, “Il Gor è il club in cui giocava suo zio. Torna nella terra dei tuoi antenati e ti divertirai“.

Difficilmente il Gor Mahia sarà la sua prossima destinazione, anche se sicuramente gli fa piacere ricevere questi inviti a tornare in Kenya, terra natale della sua famiglia. Il padre Mike Origi era un attaccante che ha iniziato la carriera nel Paese africano e poi si è trasferito in Belgio, dove è nato Divock. Austin Oduor, invece, è zio dell’attaccante del Milan e leggenda del Gor Mahia.

Pulse Sports scrive che probabilmente il centravanti belga continuerà la sua carriera in Europa o negli Stati Uniti oppure in Medio Oriente. Sarebbe “affascinante” un trasferimento nella squadra kenyota, dove però non possono offrirgli uno stipendio in linea con quello attuale.