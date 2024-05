Ferrari di sasso, affare Sainz: ci siamo

Carlos Sainz si appresta a salutare la Ferrari, la sua prossima destinazione è clamorosa: ecco cosa sta succedendo in queste ore

La stagione 2024 è entrata nel vivo e il mercato piloti continua ad essere un tema caldissimo all’interno del paddock di Formula 1. Come noto, infatti, il futuro approdo di Lewis Hamilton alla Ferrari ha scatenato una sorta di effetto domino, in cui il protagonista principale è Carlos Sainz. Lo spagnolo lascerà Maranello al termine del Mondiale, proprio per far spazio al sette volte campione iridato, e nelle prossime settimane dovrà trovare una soluzione per il suo futuro.

Nel corso dei mesi, per il futuro di Sainz sono stati disegnati diversi scenari. In virtù delle ottime prestazioni offerte in questo inizio di stagione, il figlio d’arte madrileno si è guadagnato l’attenzione di molteplici team, tra cui Red Bull e Mercedes. Compagini, entrambe, che adesso sembrerebbero indirizzate a seguire altre piste per le rispettive line up. Quella di Milton Keynes sta valutando il rinnovo di Sergio Perez o l’ingaggio Yuki Tsunoda. Quella di Brackley sta pensando di fare “all in” sul giovane talento italiano Kimi Antonelli.

Sainz, Ferrari addio: due le possibili destinazioni dello spagnolo

Male, ma non malissimo. Perché Sainz gode ancora di un forte interessamento da parte di due scuderie: l’Audi, che entrerà in Formula 1 nel 2026 e che nel frattempo potrebbe assicuragli un posto alla Sauber; la Williams, squadra determinata a rilanciarsi dopo anni trascorsi nelle retrovie. Tali due soluzioni, però, non convincono appieno l’iberico per un motivo legato ai suoi obiettivi professionali.

Sainz, infatti, a quasi 30 anni è ormai nel pieno della sua maturità e vorrebbe sposare una squadra che gli consenta di lottare sin da subito per pole e vittorie. Cosa che né Audi né Williams potrebbero garantirgli: il progetto del colosso di Ingolstadt è molto ambizioso ma comunque a medio-lungo termine; il rilancio della Williams rappresenta invece un’incognita bella grande, considerato l’ampio gap creatosi tra i top team e le “cenerentole” del mondiale.

Staremo a vedere quale sarà la decisione finale di Sainz. Intanto, gira voce che Audi, dopo due anni di corteggiamento, avrebbe lanciato un ultimatum allo spagnolo che presto dovrà sciogliere le riserve. Quanto presto dipende anche dalle sensazioni dello stesso pilota riguardo un possibile ritorno di fiamma sui fronti Mercedes e Red Bull.