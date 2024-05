Milan, critica durissima in diretta: “Incompetenza”

Le dichiarazioni del giornalista sono davvero pesanti. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport in merito alle scelte del Milan

Le scelte dei dirigenti del Milan sono sotto la lente di ingrandimento. La decisione, che pare ormai definitiva, di puntare su Paulo Fonseca, non piace ai tifosi, che ieri hanno fatto sentire la propria voce fischiando tutti i dirigenti, da Giorgio Furlani a Geoffrey Moncada, fino ad arrivare a Zlatan Ibrahimovic.

Anche lo svedese non è stato risparmiato dalle critiche e ogni scelta, dunque, sarà giudicata. A partire, come detto, da quella sul mister.

Il tecnico portoghese, d’altronde, non piace proprio a nessuno. Anche Giancarlo Padovan, intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, ha detto la sua sulla possibile decisione del Milan di mettere sotto contratto Paulo Fonseca.

Parole davvero pesanti quelle del noto giornalista: “Scelta giusta? No in senso assoluto, ha fatto male in una Roma dimessa, non ha fatto né risultati e né ha entusiasmato col gioco. In Francia non è arrivato neanche alla qualificazione Champions diretta, deve fare gli spareggi. Avesse vinto il campionato francese… Fonseca è triste come il fado (genere musicale portoghese, ndr), per prendere un allenatore così ci vuole molto ingegno e, secondo me, anche parecchia incompetenza”.

Rischio contestazione

Saranno giorni importanti i prossimi per il Milan. Se tutto dovesse andare come si pensa, l’annuncio di Paulo Fonseca potrebbe arrivare già in settimana.

Il 31 maggio il Diavolo giocherà in Australia in amichevole contro la Roma, dove ci sarà Daniele Bonera in panchina, la stagione 2024 sarà definitivamente finita e non ci saranno più altri motivi per non annunciare la nuova guida. L’accordo appare raggiunto a poco più di 3,5 milioni di euro a stagione. Un biennale più opzione per il terzo. Sono questi i dettagli che ormai tutti i giornalisti hanno dato in merito all’accordo tra il club rossonero e il portoghese.

Il tifoso del Milan, dunque, appare ormai rassegnato a dover accogliere Fonseca. Il sogno Antonio Conte è ormai andato in soffitta da settimane. Il tecnico pugliese, mai come in questo momento, è ad un passo dalla panchina del Napoli. Sono spariti dai radar, inoltre, anche Roberto De Zerbi o Sergio Conceicao, al pari di tutte le altre idee. Per Fonseca, salvo clamorosi colpi di scena, è quindi solo questione di tempo.