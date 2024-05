Conte lo scippa al Milan: diventerà il perno del suo Napoli

Il club azzurro è pronto a mettere le mani su uno dei sogni di mercato del Diavolo: è un giocatore fortemente voluto da Conte.

Il prossimo calciomercato estivo sarà molto importante per il Milan, chiamato ad aumentare il livello della squadra e a colmare tutte le mancanze avute nell’ultima stagione. Ci sono dei ruoli nei quali è già chiara la necessità di intervenire.

Ad esempio, in difesa l’addio di Simon Kjaer imporrà alla dirigenza di comprare un nuovo centrale. Bisogna capire se verrà fatto un investimento importante oppure se verrà deciso di ricorrere a una soluzione a basso costo. Ci sono diverse opportunità a buon mercato. Non è un segreto che Geoffrey Moncada abbia seguito giocatori come Maxence Lacroix del Wolfsburg e Lilian Brassier del Brest, in entrambi in scadenza a giugno 2025 e acquistabili per meno di 20 milioni di euro. Ci sarebbero anche opportunità a parametro zero come Tosin Adarabioyo del Fulham e Lloyd Kelly del Bournemouth, ma alcune società della Premier League sembrano in vantaggio.

Milan, attenzione al Napoli: un sogno può svanire

Un altro difensore che piace molto al Milan è Alessandro Buongiorno, capitano del Torino e già cercato in occasione del mercato invernale. Allora il Torino non era disposto a intavolare alcuna trattativa, perché non voleva cedere un giocatore così importante a metà stagione. Adesso Urbano Cairo sa di non poterlo trattenere ed è pronto a valutare le offerte, che dovranno essere sicuramente superiori ai 30 milioni di euro.

Il Milan vorrà fare uno sforzo economico per assicurarsi il centrale granata? Intanto, è il Napoli che si sta muovendo. I colleghi di calciomercato.com rivelano che Giovanni Manna ha individuato in Buongiorno il rinforzo ideale per la retroguardia. La trattativa con l’agente Giuseppe Riso è iniziata da qualche giorno. Il nuovo direttore sportivo azzurro vuole raggiungere l’accordo sul contratto per poi avviare la negoziazione con il Torino. L’obiettivo è fare tutto prima dell’Europeo, vetrina che potrebbe far salire il prezzo e anche l’inserimento di squadre estere.

Quello di Buongiorno è un nome graditissimo ad Antonio Conte, che dovrebbe diventare presto il nuovo allenatore del Napoli. La presenza in panchina del tecnico leccese può è un elemento che può condizionare la scelta di alcuni giocatori. Il capitano del Torino vorrebbe mettersi alla prova in Champions League, ma può accettare di fare una stagione senza coppe per entrare far parte del progetto di Conte.

Cairo parte da una richiesta di 40 milioni cash, nei prossimi giorni sono i primi previsti contatti tra i club. Il Napoli vuole fortemente Buongiorno e cercherà di assicurarselo.