Fonseca pesca dalla Serie B, tifosi del Milan senza parole

L’allenatore portoghese guarda in Serie B per uno dei rinforzi più in attesi per i rossoneri: può firmare con il Milan

Il destino del Milan, almeno per l’immediato futuro, pare scritto. L’ennesima rivoluzione attende la squadra rossonera che in primissima battuta si prepara ad accogliere il suo nuovo allenatore.

Giorgio Furlani ha scelto Paulo Fonseca per rilanciare il progetto rossonero che negli ultimi dodici mesi non ha di certo regalato le gioie che i vertici di Via Aldo Rossi si sarebbero aspettati. Da qui l’addio di Stefano Pioli, dopo cinque anni tutto sommato positivi contornati da uno Scudetto che nell’estate 2022 nessuno avrebbe potuto prevedere.

Il presente è rappresentato dal tecnico lusitano, in uscita dal Lille e pronto a riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo. Almeno sulla carta, questa decisione non ha soddisfatto minimamente la tifoseria che per il post Pioli attendeva nomi di maggior risalto ed palmarès: su tutti, Antonio Conte.

Ma si sa, nel calcio a parlare sono i fatti ed il campo dirà se la scelta di affidarsi all’ex allenatore della Roma sarà stata una tragedia o una meravigliosa e brillante intuizione. Nel frattempo la dirigenza di Via Aldo Rossi si sta dando da fare per cercare i profili adatti al gioco dell’allenatore portoghese.

Con grande sorpresa dei sostenitori rossoneri, gli occhi di Moncada e Furlani sono puntati in Serie B. Lo sguardo su un calciatore che potrebbe, dunque, vestire la maglia del ‘Diavolo’ già nelle prossime settimane.

Dalla Serie B al Milan: tifosi sotto shock

Si è parlato con enorme insistenza negli ultimi anni della possibilità che il Milan rinforzasse l’attacco con l’acquisto di Domenico Berardi. Adesso, con la retrocessione del Sassuolo in Serie B, la pista può tornare rovente.

Lo ha chiesto proprio Fonseca, intrigato all’idea di poter allenare il 29enne di Cariati che da qualche stagione a questa parte è sempre andato in doppia cifra. Non quest’anno, a causa dell’infortunio al tendine d’Achille che lo ha costretto a un lungo stop.

Gol, assist e giocate decisive che quest’anno non sono bastate ai neroverdi per rimanere in Serie A. A queste condizioni, l’addio di Berardi al Sassuolo è assolutamente scontato.

Ed i dirigenti rossoneri ci proveranno, per accontentare Fonseca: magari con uno sconto – comunque difficile – visto che Berardi in Serie B non potrà rimanere. 18 presenze complessive con 9 reti e 3 assist vincenti: il contratto con gli emiliani scadrà il 30 giugno 2027.

Adesso starà all’Ad Carnevali, eventualmente, trattare la cessione al Milan. Dopo essere stato ad un soffio dalla Juve nell’estate 2023, Berardi potrebbe finalmente approdare in maglia rossonera.