Milan, Fonseca accontentato: ecco il primo colpo

Il primo colpo per Paulo Fonseca potrebbe essere l’attaccante. Il calciomercato del Milan appare molto lineare: ecco la situazione

Ormai è solo questione di tempo, ma il Milan suo allenatore per il futuro lo ha scelto, Paulo Fonseca. Ora manca davvero solo l’ufficialitĂ per colui che raccoglierĂ l’ereditĂ di Stefano Pioli.

Il tecnico portoghese è infatti pronto a firmare un accordo biennale, con opzione per il terzo anno, a poco meno di tre milioni di euro netti a stagione. Ora Zlatan Ibrahimovic, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani possono concentrarsi sul mercato dei calciatori.

L’obiettivo primario è quello di riuscire a mettere le mani su un grande centravanti che possa fare la differenza, raccogliendo l’ereditĂ di Olivier Giroud. Il nome in cima alla lista – non è certo un segreto – è quello di Joshua Zirkzee. Il calciatore di proprietĂ del Bologna, che può lasciare l’Emilia-Romagna per 40 milioni di euro, i soldi della clausola rescissoria, ha messo d’accordo proprio tutti.

L’olandese è corteggiato da tempo dal Diavolo e adesso ha voglia di spingere il piede sull’acceleratore – come scrive La Gazzetta dello Sport in edicola oggi – per fare iniziare nel migliore dei modi l’avventura di Fonseca sulla panchina del Milan. Serve ridare entusiasmo ad una piazza che lo sta smarrendo poco a poco. La scelta dell’allenatore ha certo deluso tutti, ma Zirkzee può essere il colpo giusto per far esultare il popolo rossonero.

Concorrenza importante

La concorrenza, però, è chiaramente importante. Anche la Juventus, che ben presto nominerĂ Thiago Motta come suo allenatore, è pronta a sferrare l’attacco per accontentare l’ex centrocampista. I bianconeri, però, dovranno vendere per provare ad acquistare il giocatore.

Ci sarebbe anche l’Inter sulle tracce di Zirkzee, ma i nerazzurri hanno le mani legate. Tranne che una cessione di Lautaro Martinez non cambia completamente gli scenari. Attenzione, però, soprattutto alla pista straniere. E’ noto che il suo entourage ha ottimi rapporto con la Premier League. C’è l’Arsenal che ci sta pensando, ma non ha affondato il colpo, anche perchĂ© l’ex Bayern Monaco ha espresso il desiderio di proseguire in Italia. Restare nel campionato in cui ha fatto bene appare la soluzione giusta per un giocatore che ha ancora grandi margini di miglioramento. Ecco perchĂ© il Milan, che ha da giocarsi la carta Saelemaekers, valutato una decina di milioni, può sperare davvero nel grande affare.