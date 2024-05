Nuovo rinforzo per Inzaghi, l’Inter pesca in Serie B

Possibile scenario a sorpresa per l’Inter di Simone Inzaghi: il nuovo rinforzo può arrivare direttamente dalla Serie B. Ecco cos’è trapelato.

L’Inter ha chiuso la stagione 2023/24 da Campione d’Italia e con ben tre giocatori premiati per le prestazioni messe in campo: Lautaro Martinez come il migliore in assoluto della stagione, Alessandro Bastoni come miglior difensore e Hakan Calhanoglu come miglior centrocampista. Il club nel mentre ha iniziato a pensare anche al futuro, consapevole del fatto che d’ora in avanti ci sarà Oaktree a coordinare le mosse di mercato. Può arrivare, a tal proposito, un profilo dalla Serie B? Ecco cosa potrà accadere molto presto.

L’Inter sa che ripetere una stagione come quella appena conquistata sarà tutt’altro che semplice. In campionato, infatti, la squadra di Simone Inzaghi non ha sbagliato praticamente nulla e ha vinto lo scudetto, quello della seconda stella, con un mese di anticipo.

Nonostante tutto quello che cambierà per le altre squadre rivali, con un importante valzer sulle diverse panchine avversarie, i nerazzurri vogliono restare concentrati sul percorso che loro in primis dovranno fare. Consapevoli del fatto che qualche cambiamento ci sarà, a partire da alcuni profili. A tal proposito, per la porta un rinforzo potrebbe arrivare anche dalla Serie B: iniziano a circolare le prime indiscrezioni.

Calciomercato Inter, il colpo per la porta può arrivare dalla Serie B

L’Inter ha quindi iniziato a ragionare in ottica mercato per riuscire a ottenere i giusti rinforzi per la prossima stagione che, complici tutti gli impegni, sarà decisamente lunga. In porta confermato ovviamente Yann Sommer ma Emil Audero sembra essere destinato a dire addio: il club non intende riscattarlo dalla Sampdoria e si sta perciò guardando intorno.

Il nome di Bento è stato fatto più volte e continua a essere in pole position, ma con la retrocessione del Frosinone in Serie B tutto può adesso succedere. Occhi puntati in questo senso su Stefano Turati: il portiere ha giocato in questa stagione in Serie A proprio con il club ciociaro ma è di proprietà del Sassuolo. Entrambe le squadre sono retrocesse e proprio di questa situazione potrebbe approfittare l’Inter.

Turati ha ampi margini di crescita e ha già dimostrato di poter dare un buon contributo in fase difensiva. Diventerebbe perfetto per compiere un’intera stagione come possibile vice di Sommer e di crescere per diventare un giorno il titolare della squadra nerazzurra. Squadra di cui tra le altre cose è anche un grande tifoso… Non resta che attendere!