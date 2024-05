Milan, colpo dal Liverpool! Contatti con Raiola, i dettagli

Il club rossonero sta pensando a un assistito del noto agente italiano: ci sono stati i primi dialoghi. Ci sarà anche una trattativa presto?

I tifosi del Milan si aspettano un calciomercato in entrata da parte della società. Ogni reparto va rinforzato per rendere la squadra capace di lottare per lo Scudetto e di ben figurare in Champions League.

Il centrocampo è apparso un settore un po’ debole nell’ultima stagione e arriverà almeno un innesto. Saranno due nel caso in cui si dovesse verificare una cessione. Ad esempio, Ismael Bennacer ha una clausola di risoluzione da 50 milioni di euro esercitabile a luglio. Se un club vorrà versare tale cifra, dovrà trattare solo con il giocatore. Da capire anche cosa succederà con Yacine Adli, in scadenza a giugno 2026.

Milan, idea dalla Premier League

In attesa di capire chi sarà il prossimo allenatore, non mancano indiscrezioni sui possibili movimenti di mercato del Milan. Nei giorni scorsi c’è stato un incontro con l’agente di Emerson Royal, terzino del Tottenham, e oggi è emerso che c’è stato un contatto con l’agenzia di Enzo Raiola.

Come spiegato da calciomercato.com, l’occasione è servita per fare il punto della situazione su Bennacer e per parlare di altri possibili obiettivi in entrata. Al club rossonero è stata presentata la possibilità di prendere giocatori come Pedersen e Pinamonti, appena retrocessi in Serie B con il Sassuolo e quindi con un prezzo del cartellino non elevatissimo.

Nel confronto con Raiola il Milan ha manifestato il proprio apprezzamento per Ryan Gravenberch, centrocampista che gioca nel Liverpool. L’olandese classe 2002 è un vecchio pallino della dirigenza rossonera, che aveva pensato a lui già quando giocava nell’Ajax e poi quando si è trasferito al Bayern Monaco.

In questo momento non sembrano esserci le condizioni economiche favorevoli per fare l’operazione: ogni discorso su Gravenberch è rimasto in sospeso, con la promessa di aggiornarsi eventualmente più avanti.

In questa stagione il centrocampista 22enne ha totalizzato 38 presenze, 4 gol e 2 assist con la maglia del Liverpool. In Premier League è partito titolare 12 volte, in Europa League 4. Non era una primissima scelta per Jurgen Klopp, anche se del minutaggio gliel’ha comunque concesso e questa annata è stata certamente importante per la sua crescita.

Alla guida dei Reds arriverà il connazionale Arne Slot, che potrebbe decidere di puntare su di lui. Il Liverpool ha investito 40 milioni di euro per comprare il cartellino dal Bayern Monaco nell’estate 2023 e non sembra volersene sbarazzare. Difficile pensare a un suo trasferimento al Milan.