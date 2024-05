No alle big per firmare col Milan: i dettagli

C’è il Milan nel futuro del calciatore. No ai tanti club della Premier League: la firma con i rossoneri arriverà nei prossimi giorni

E’ ormai tutto deciso. La firma sul nuovo contratto è attesa nei prossimi giorni. Il giocatore con il suo entourage si recherà presto a Casa Milan, nella sede del club in via Aldo Rossi, per mettere nero su bianco.

L’accordo è stato praticamente raggiunto, manca ancora qualche piccolo dettaglio, ma Francesco Camarda è pronto a siglare il suo primo contratto da professionista.

L’attaccante classe 2008, che ha scritto già la prima pagina di storia del Diavolo, ma anche dell’intero calcio italiano, diventando il giocatore più giovane a fare il suo esordio in Serie A, sarà così la stella del Milan Under 23. Il progetto è pronto a partire, con Daniele Bonera in panchina.

Chiaramente Camarda non sarà l’unico giovane della Primavera di Ignazio Abate a traslocare in Serie C e a confrontarsi tra i professionisti. Ci sarà, infatti, anche Kevin Zeroli, che presto però verrà prestato alla prima squadra. La speranza è che ciò possa accadere anche con il bomber 16enne, che si legherà al Milan con un contratto fino al 30 giugno 2027.

Ve ne abbiamo scritto nelle scorse ore su MilanLive.it e anche oggi sono arrivate conferme. Dazn ha scritto di una firma attesa nei prossimi giorni. Sottolineando come le offerte al giocatore non sono mancate.

No alle big europee

Non sono certo una novità l’interessamento da parte dei club di Premier League, a partire da Chelsea, Arsenal e due Manchester. Volevano il calciatore, ma la Brexit non avrebbe permesso a Camarda di giocare in Inghilterra prima dei 18 anni.

L’insidia maggiore per il Milan era dunque un’altra, quel Borussia Dortmund, che aveva presentato un progetto importante per Camarda. Ma il classe 2008, vero cuore rossonero, ha sempre dato priorità al Diavolo. Il giocatore non ha mai pensato di cambiare aria e nonostante la presenza di più attori coinvolti nella trattativa, il traguardo è pronto ad essere tagliato.

Francesco Camarda nel frattempo si sta mettendo in mostra con l’Under 17 dell’Italia, facendo quello che sa fare meglio, vale a dire, segnare. Lo hanno contro la Slovacchia, facendo stropicciare gli occhi ai suoi tifosi. Non è un caso che il video della sua rete sia diventato subito virale, e poi anche contro la Svezia.