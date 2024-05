Preso Stefano Sensi, colpo a zero in Serie A

Occasione da non perdere per Stefano Sensi che dopo l’addio all’interno avrebbe già trovato un nuovo club in Serie A.

Appena 5 apparizioni stagionali, condite da un assist contro il Frosinone in campionato, per Stefano Sensi che soprattutto a causa dei numerosi infortuni non sta più godendo della continuità dello scorso anno. Certamente non una carriera fortunata per il (quasi) ex centrocampista dell’Inter.

Addio a parametro zero dunque per il regista classe 1995, che farà 29 anni il prossimo 5 agosto. Ha ancora voglia di dare ancora qualcosa a questo sport, motivo per il quale il centrocampista marchigiano insieme al suo staff stanno ragionando sulla miglior soluzione possibile. Con i nerazzurri non ha funzionato ma in Serie A c’è ancora chi sembra pronto a puntare su di lui.

Tanti, troppi guai fisici per Sensi che solo quest’anno ha saltato ben undici partita a causa degli infortuni. Dopo aver accusato alcuni fastidi muscolari ad inizio anno, durante il prosieguo della stagione l’ex Sassuolo si è anche sopposto ad un intervento alla caviglia. Certamente non il massimo ma niente paura, perché a quanto pare avrà ancora una possibilità per fare bene.

Addio Inter, Sensi resta in Serie A: due club su di lui

Scontro a due in Serie A per accaparrarsi il cartellino di Sensi a costo zero. Centrocampista che, se in condizione, può rivelarsi un valore aggiunto per il club e, perché no, anche per la Nazionale. Tuttavia, anche lo stesso ex nerazzurro sa benissimo che si tratta dell’ultima chiamata. Se fare bene lo rilancerebbe, fare male rischierebbe di far terminare la sua carriera, almeno a certi livelli. Oggi su di lui ci sono Torino e Fiorentina.

Due club dalle forti ambizioni europee che per forza di cose in estate dovranno effettuare ritocchi all’interno delle proprie rose. Soprattutto a centrocampo dove sia i granata che i viola perderanno qualcosa, ecco perché il nome di Sensi è tornato in auge tra i club di Serie A. Nei prossimi giorni l’entourage del giocatore, nella figura di Giuseppe Riso, capirà come muoversi.

L’ultima partita di Sensi da titolare in Serie A risale al 2 aprile del 2023 in un match contro Lazio in casa, partita poi finita 2-0 per i biancocelesti. Ciononostante, con i brianzoli il classe 1995 ha giocato una buona stagione un anno fa e spera di potersi ripetere anche in vista del prossimo anno. Magari ritrovando anche il goal che manca invece dal 12 marzo dell’anno scorso. Per lui pronto un contratto da circa 2,5/3 milioni di euro a stagione, bisognerà solo capire se giocherà a Torino oppure a Firenze.