Milan, l’Equipe fa tremare i tifosi: “Ha deciso di andarsene”

Arrivano notizie per nulla piacevoli per tutti i tifosi del Milan. Dalla Francia sono certi che il calciatore avrebbe chiesto la cessione

Sarà un’estate calda per i tifosi del Milan. Il rischio più grande è legato chiaramente al possibile addio di un big, come accaduto lo scorso anno con Sandro Tonali.

Oggi i principali indiziati – secondo quanto si legge ogni giorni sui giornali  – sarebbero Mike Maignan, Rafa Leao e Theo Hernandez. Proprio sul terzino mancino arrivano notizie per nulla piacevoli dalla Francia: secondo quanto scrivere L’Equipe, infatti, il giocatore avrebbe deciso di dire addio al Milan in estate, per accettare il corteggiamento del Bayern Monaco.

Una notizia che arriva dopo quanto scritto da Marca, qualche giorno fa. In quella circostanza, gli spagnoli sostenevano che l’affare fosse praticamente fatto. Dalle parti di via Aldo Rossi arrivarono, poi, delle smentite, ma è evidente che non sono bastate per mettere a tacere tutte le voci.

Si parla anche del prezzo, che sarebbe stato fissato sugli 80 milioni di euro. Una cifra certamente importante ,ma uno terzini più forti al mondo potrebbe valere anche di più.  Va ricordato, però, che sia il Milan, attraverso le parole di Giorgio Furlani, che il giocatore hanno sempre manifestato la volontà di andare avanti insieme.

Nessun dubbio dalla Francia: Theo Hernandez vuole andarsene

Theo Hernandez ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026. C’è dunque tempo per trattare il rinnovo. Un rinnovo che inevitabilmente dovrà avvenire a cifre importanti. Serviranno, infatti, 7-8 milioni netti a stagione per la fumata bianca. Un addio del francese sarebbe davvero complicato da spiegare ai tifosi. Hernandez, infatti, è il giocatore che più di tutti, il sostenitore non vorrebbe vedere andar via.

Viene considerato insostituibile e basta farsi un giro sui social per capire cosa rappresenta il francese per il mondo rossonero. In questi giorni X è pieno di foto di Theo Hernandez, ma anche del figlio, che fiero indossa la maglia del Milan sul campo di San Siro. Chiaramente anche la famiglia, con la compagna Zoe, giocherà un ruolo chiave nella scelta finale e oggi la volontà di tutti sarebbe quella di rimanere a Milano. Se proprio dovesse essere spinto a cambiare aria, non ci sarebbe il Bayern Monaco in cima ai suoi desideri, bensì il Real Madrid e il Manchester City. La vicenda Theo Hernandez rischia dunque di togliere il sonno a tanti tifosi, un po’ come successo con Rafa Leao lo scorso anno, ma alla fine la firma arrivò.