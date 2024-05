Conte se lo porta a Napoli, colpo in casa Milan

Pronto a cominciare il nuovo corso di Antonio Conte a Napoli con l’ex ct della nazionale pronto a prendere un giocatore dal Milan.

Dopo essere stato accostato a lungo proprio al Milan, Antonio Conte è pronto a ripartire da Napoli dove vorrebbe un calciatore rossonero, in odore di cessione in questi ultimi giorni.

La candidatura di Antonio Conte per la panchina del Milan era stata a lungo caldeggiata da gran parte dei tifosi rossoneri che speravano di vedere l’ex tecnico di Juventus e Inter in panchina. Le scelte societarie sono state altre ed ora il club è solo in attesa di ufficializzare l’arrivo di Fonseca con il portoghese che tornerà in Italia dopo l’esperienza non troppo esaltante alla guida della Roma dal 2019 al 2021 quando collezionò un quinto ed un settimo posto. Nel frattempo però Conte guarda in casa Milan per quello che riguarda il mercato puntando un giocatore rossonero per rinforzare la rosa degli azzurri.

Calciomercato, Conte punta un giocatore del Milan

Nelle ultime ore si fanno sempre più insistenti le voci riguardanti un interesse da parte del Napoli per Alessandro Florenzi. La cessione di Di Lorenzo da parte dei campioni d’Italia del 2023 sembra ormai inevitabile e Conte vorrebbe un profilo di esperienza ed affidabilità per la fascia destra.

I due si conoscono molto bene dai tempi della nazionale con Florenzi che è stato un punto fermo della squadra azzurra di Conte. L’addio di Di Lorenzo apre un buco sulla fascia destra che il tecnico vuole colmare con l’arrivo di due giocatori, un giovane di prospettiva ed un giocatore di maggiore esperienza. Il classe 1991 fa proprio al caso del club partenopeo che nei prossimi giorni dovrebbe prendere i primi contatti con il Milan e l’entourage del giocatore per valutare la fattibilità dell’operazione.

A favorire il colpo c’è anche il rapporto tra Paulo Fonseca ed Alessandro Florenzi. Proprio sotto la gestione del tecnico portoghese ci fu l’addio dell’esterno alla Roma che passò dapprima in prestito al Valencia per sei mesi prima di vivere l’avventura al PSG. Il terzino non è mai stato una priorità per l’allenatore lusitano in giallorosso e non lo è neanche al Milan in vista della prossima stagione, pronto a puntare su Calabria ed un nuovo laterale destro da trovare in sede di mercato.

Nonostante Florenzi sia legato da un altro anno di contratto al Milan appare quindi più che probabile il suo addio ai rossoneri. Il Napoli non è l’unica squadra sulle sue tracce ma la chiamata di Antonio Conte potrebbe convincerlo a tentare una nuova avventura in Serie A lottando per grandi obiettivi.