Contratto in scadenza e colpo Milan: solo 20 milioni per il bomber

Le ultime sul colpo in attacco da parte del Milan. Per i rossoneri appare davvero un affare, ma c’è concorrenza, anche italiana

L’inizio non è stato per nulla brillante, ma al termine della stagione i gol realizzati sono stati ben 26 in 47 partite giocate. Un’annata più che positiva, dunque, per Jonathan David, che ha messo a segno anche 9 assist, con la maglia del Lille, allenato da Paulo Fonseca.

Il canadese classe 2000 ha così confermato di essere pronto per il grande salto. D’altronde non è certo il primo anno che riesce a far davvero bene. Il suo nome è così sul taccuino di diversi club, anche in Italia. David viene accostato al Milan ormai da diverse sessioni di calciomercato e la prossima potrebbe essere quella giusta per cambiare aria. D’altronde appare praticamente impossibile una sua permanenza al Lille. Il contratto in scadenza il 30 giugno 2025, impone ai francesi d cederlo e non più a cifre esagerate. Oggi – come scrive il Corriere dello Sport – Jonathan David può lasciare la Ligue 1 per 20 milioni di euro.

Il Milan cerca un attaccante: non solo David, tutti gli obiettivi

Evidentemente il canadese rappresenta un’occasione e l’approdo di Fonseca a Milano può essere un incentivo a scegliere il rossonero. Su David ci sarebbe da battere la concorrenza anche della Roma, che cerca un attaccante con l’eventuale partenza di Abraham. I giallorossi, inoltre, dovranno capire cosa ne sarà di Paulo Dybala e quasi certamente saluteranno anche Romelu Lukaku. Davide potrebbe quindi essere davvero centrale nel progetto del club capitolino.

Jonathan David è un profilo da tenere in considerazione per il Milan, ma chiaramente non è l’unico nome sul taccuino di Geoffrey Moncada e nemmeno il primo. Non è un segreto d’altronde, che il primo sulla lista è Joshua Zirkzee. L’olandese ha una clausola da 40 milioni di euro, ai quali bisognerà aggiungere i tanti soldi richiesti per le commissioni.

Commissioni che chiaramente rappresentano il principale ostacolo alla chiusura dell’affare. Va detto, però, che l’attaccante del Bologna piace davvero a tante squadre. In Italia è seguito soprattutto dalla Juventus, all’estero attenzione all’Arsenal. D’altronde l’agente di Zirkzee preferirebbe portarlo proprio in Inghilterra. Per quanto riguarda gli altri profili seguiti del Milan non vanno certamente dimenticati Guirassy e Sesko, che sono pronti a lasciare i loro rispettivi club, lo Stoccarda e il Lipsia. Un’altra idea non ancora tramontata del tutto è legata a Gimenez del Feyenoord, anche lui, però, attratto dalla Premier League.