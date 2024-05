Costi alle stelle: Milan, l’affare rischia di saltare

Uno dei sogni di mercato del club rossonero potrebbe sfumare: al momento, troppo elevate le richieste.

Il Milan vuole comprare un attaccante di alto livello per sostituire Olivier Giroud e ci sono più nomi nella lista della dirigenza. Alcuni profili sono particolarmente costosi e non sarà semplice portare avanti una trattativa. Un centravanti che piace tantissimo sia alla società che ai tifosi è Joshua Zirkzee, protagonista di un’ottima stagione e tra i trascinatori del Bologna a una storia qualificazione in Champions League.

Tra Serie A e Coppa Italia un totale di 12 gol e 7 assist in 37 presenze. Non è una punta d’area, gli spiace svariare sul fronte offensivo e partecipare attivamente alla manovra di gioco. È molto abile a servire i suoi compagni, per certi versi ricorda Zlatan Ibrahimovic, suo idolo. Il 23enne olandese può essere comprato per 40 milioni di euro, ovvero la cifra stabilita da una clausola di risoluzione presente nel suo contratto. Il Bayern Monaco possiede un diritto di riacquisto per lo stesso prezzo, però finora non sembra essersi fatto avanti e comunque non rappresenta una destinazione graditissima a Zirkzee. In Baviera c’è già un titolarissimo come Harry Kane, quindi ci sarebbe il rischio di finire a fare la riserva.

Milan, operazione complicata: le ultime notizie

Il Milan è pronto a versare quella somma, che corrisponde all’incirca a quanto incasserà dai riscatti del quartetto De Ketelaere-Saelemaekers-Krunic-Messias. Ovviamente non manca la concorrenza nella corsa al gioiello del Bologna, ma il problema maggiore pare essere un altro: la commissione richiesta Kia Joorabchian, agente del giocatore.

Il giornalista Alfredo Pedullà di Sportitalia ha scritto sul suo profilo X che il procuratore iraniano pretende tra i 15 e i 20 milioni. Uno sproposito. Per come abbiamo visto operare il Milan in questi anni, ovvero senza cedere alle richieste esagerate di alcuni agenti, ci sembra difficile immaginare una simile spesa per il compenso a Joorabchian.

A questa condizione, Zirkzee probabilmente potrebbe andare solo in Premier League. Nessuno in Serie A accetterebbe di pagare una somma così alta al procuratore dell’attaccante olandese. Quest’ultimo ha già espresso gradimento per un eventuale trasferimento nella Milano rossonera, però non basta. Il Diavolo deve accordarsi con Joorabchian per assicurarselo e dargli la maglia numero 9 che verrà lasciata libera da Giroud. Vedremo se ci saranno aggiornamenti positivi nelle prossime settimane.