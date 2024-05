Lo ha chiesto Fonseca: la priorità del Milan non è l’attaccante

Non solo l’attaccante, chiaramente, indispensabile dopo la partenza di Olivier Giroud. C’è un’altra priorità in casa Milan sul mercato

Si appresta ad entrare nel vivo il calciomercato del Milan. L’allenatore – salvo clamorosi colpi di scena – è stato ormai scelto e sarà Paulo Fonseca. Manca solamente l’annuncio ufficiale atteso per i primi giorni di giugno, ma non dovrebbero esserci sorprese, con il portoghese che firmerà un biennale a poco meno di tre milioni di euro netti a stagione, più opzione per il terzo.

Poi chiaramente toccherà al mercato dei giocatori: il Diavolo, diversamente da quanto fatto lo scorsa estate, non darà vita ad alcuna rivoluzione, ma acquistare quattro giocatori. E’ atteso chiaramente l’arrivo di un centravanti, che possa raccogliere l’eredità di Olivier Giroud, ma anche un difensore centrale, un mediano e un terzino destro.

L’esterno basso appare essere una priorità anche di Fonseca, come raccontato da Sky Sport: “Ci risulta che Fonseca abbia espressamente chiesto un terzino destro. Da capire quindi se Calabria diventerà riserva o verrà messo sul mercato”. La situazione del capitano andrà chiaramente monitorata. Se ne parla poco, ma l’italiano ha un contratto in scadenza fra poco più di un anno, il 30 giugno 2025 e ad oggi non c’è accordo sul rinnovo. Bisognerà poi capire cosa ne sarà di Alessandro Florenzi, anche lui con un accordo fino al 2025.

Nuovo terzino destro: il Milan ha due obiettivi

Un nuovo acquisto sulla destra, a prescindere dal futuro dei due italiani, verrà comunque fatto. Oggi i nomi sul taccuino di Geoffrey Moncada sono soprattutto due. Il primo nome è quello di Tiago Santos, classe 2002 in forza al Lille. Il portoghese è certamente il preferito e Paulo Fonseca, ovviamente, lo conosce molto bene. La sua valutazione è sui 12 milioni di euro.

Un prezzo abbordabile che potrebbe spingere il Diavolo ad affondare il colpo ben presto. Ha una valutazione più alta, di circa il doppio, Emerson Royal. Il classe 1999 ha intenzione di lasciare il Tottenham in estate e nei giorni scorsi il suo entourage ha avuto un incontro a Casa Milan, in via Aldo Rossi, con i dirigenti rossoneri. Il brasiliano è chiaramente un’idea reale, ma ad oggi non risulta nulla di veramente concreto. Per quanto riguarda il ruolo di terzino della prossima stagione, Fonseca dovrà, infine, capire se puntare su Terracciano (può giocare sia a destra che a sinistra) o se sarà meglio mandarlo in prestito.