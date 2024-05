Milan, nuovo arrivo: è già in città e ha incontrato con Moncada (VIDEO)

Moncada ha avuto un confronto con un nuovo innesto del club rossonero: altra conferma dell’operazione di cui si parla da tempo.

Il Milan non ha raccolto quanto si aspettava nell’ultima stagione, però nella prossima vuole riscattarsi. La società lavora per crescere e ciò passa da diversi aspetti. Oltre a voler rinforzare il parco giocatori per fare risultati sportivi, a migliorare ulteriormente i ricavi commerciali e proseguire i piani per uno stadio di proprietà, c’è anche un altro progetto che sta a cuore al club.

Si tratta della creazione della squadra Under 23 da iscrivere al campionato di Serie C per valorizzare i giovani. Un modello già adottato dalla Juventus e poi anche dall’Atalanta. I rossoneri sono sicuri che sia la strada giusta per fare un altro step di crescita futura. Non è ancora ufficiale la partecipazione del Milan alla terza divisione italiana, ne sapremo di più a giugno. Allora sarà chiaro se ci saranno società non in grado di iscriversi e che lasceranno libero il loro posto proprio al Diavolo, che ha già scelto il suo allenatore in caso di iscrizione della squadra Under 23: Daniele Bonera.

Milan, summit per il nuovo progetto

E per occuparsi anche di questo progetto arriverà un nuovo dirigente: Jovan Kirovski. L’ex direttore tecnico del Los Angeles Galaxy è stato voluto da Zlatan Ibrahimovic, che lo ha conosciuto in occasione della sua esperienza nella MLS. I due instaurarono un ottimo rapporto e nei mesi scorsi si è creata l’occasione per collaborare al Milan.

Il 48enne californiano non è stato ancora ufficializzato come nuovo manager del club, ma intanto ieri pomeriggio ha incontrato Geoffrey Moncada a Milano. Gianluca Di Marzio ha pubblicato un video in cui i due si vedono in strada a Milano: probabilmente c’è stato un primo incontro per confrontarsi sul lavoro da fare in vista della creazione dell’U23.

Kirovski ha esperienza dirigenziale solo negli Stati Uniti, quindi ci saranno tante cose che dovrà conoscere e imparare. Da mesi si parla del suo arrivo al Milan e certamente ha studiato per farsi trovare più pronto possibile alla nuova avventura professionale. Presto sapremo di cosa si occuperà nel dettaglio. Oltre che per l’Under 23, dovrebbe essere assunto per lavorare in generale sui giovani.