Colpo dal Manchester United, il Milan ha scelto il centrocampista: è perfetto

Il Milan è pronto a mettere le mani anche su un centrocampista. La decisione potrebbe ricadere sul calciatore del Manchester United

Si appresta ad entrare nel vivo il calciomercato del Milan. Nessuna rivoluzione in vista, con il Diavolo pronto ad acquistare, di fatto un giocatore per reparto.

Come è ormai noto a tutti, Geoffrey Moncada, Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic sono, infatti, intenzionati a mettere le mai su un centravanti, che possa raccogliere l’eredità di Olivier Giroud, un difensore centrale, un terzino destro e un mediano. Proprio sul centrocampista arrivano importanti novità.

E’ Alessandro Jacobone, attraverso il proprio profilo X, a confermare l’interesse da parte del Milan per Sofyan Amrabat. Il marocchino, di ritorno a Firenze, dopo l’esperienza al Manchester United, è pronto a ripartire verso nuovi lidi. Il giocatore, che non verrà riscattato dai Red Devils, è, infatti, destinato a lasciare nuovamente la Fiorentina, avendo un contratto in scadenza fra poco più di un anno, il 30 giugno 2025. Amrabat, che ha una valutazione sui 15 milioni di euro, rappresenta dunque una grande opportunità

Ibrahimovic lo preferisce a Fofana: è lui il mediano giusto

C’è poi un aspetto che non va sottovalutato, come ricorda Jacobone, Zlatan Ibrahimovic “non ha mai nascosto un forte apprezzamento per il marocchino, preferendolo addirittura a Fofana”. Le quotazioni dell’africano sono dunque in rialzo.

A favore di Amrabat c’è anche la conoscenza del campionato italiano, avendo giocato in Serie A, oltre che con la Fiorentina, anche con il Verona. Per il giocatore c’è, inoltre, una concorrenza decisamente minore rispetto a quella che può esserci per Fofana. Il centrocampista del Monaco, infatti, piace a diverse big del panorama europee: oltre al Milan, sul nazionale di Didier Deschamps, ci sarebbero anche Psg, Atletico Madrid e Arsenal. La corsa al giocatore appare, dunque, estremamente complicata.

Oltre ad Amrabat, sempre dall’Inghilterra, c’è un’altra opportunità. Stiamo parlando di Pierre-Emile Højbjerg, 28enne danese, che in estate lascerà il Tottenham. Anche lui ha un accordo in scadenza fra poco più di anno e non ha alcuna intenzione di prolungare con gli Spurs, desideroso di vivere una nuova esperienza. E’ stato proposto alla Juventus e ha una valutazione sui 20 milioni di euro. Un ultimo profilo che piace al Diavolo è infine quello di Boloca, ma non è certo una prima scelta, al quale affidare le chiavi del centrocampo.