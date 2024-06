Contatti con l’entourage: Moncada al lavoro per chiudere

Il Milan vuole accelerare per assicurarsi un colpo importante a centrocampo: i dialoghi sono stati avviati.

Nel prossimo calciomercato estivo la società rossonera sarà impegnata a rinforzare ogni reparto e i tifosi hanno grandi aspettative. Non servono tanti rinforzi quanti quanti ne sono stati presi un anno fa, però bisogna alzare il livello e quindi va acquistato qualcuno in grado di fare la differenza.

Il centrocampo è un settore apparso un po’ debole nell’ultima stagione. Farebbe comodo un mediano difensivo forte fisicamente e bravo a recuperare palloni. Dopo l’addio di Franck Kessie, il Milan non ha piazzato un colpo importante per sostituire l’ivoriano come caratteristiche. E anche Sandro Tonali era uno che dava tanto in fase difensiva. Bisognerà porre rimedio alla grossa mancanza presente nel reparto.

Milan, colpo in Francia: le ultime notizie

Ci sono diversi profili nella lista della dirigenza e tra i preferiti sembra esserci Youssouf Fofana. Il 25enne francese ha un contratto che scade a giugno 2025 e può lasciare il Monaco per un prezzo non altissimo. È un nazionale e rappresenterebbe un ottimo colpo per la mediana rossonera.

Il Corriere dello Sport spiega che l’entourage di Fofana ha avuto contatti con il Milan. Il direttore tecnico Geoffrey Moncada sta lavorando a questa opzione per regalare al prossimo allenatore un centrocampista in grado di dare maggiore equilibrio alla squadra. In questa stagione 35 presenze, 4 gol e 4 assist per il giocatore. Non ci sono possibilità di rinnovo, vuole provare un’esperienza in un club più importante. Una piazza come Milano non può che essergli gradita, anche se non mancano richieste da altre società di blasone internazionale.

Potrebbero bastare 20 milioni di euro per assicurarsi il cartellino di Fofana, che con una scadenza contrattuale ravvicinata avrà inevitabilmente una valutazione più bassa di quella che avrebbe normalmente. Thiago Scuro, direttore generale del Monaco, ha già annunciato di essere pronto a trattare la cessione del mediano. Ovviamente, l’obiettivo del club monegasco sarà quello di guadagnare più possibile.

Fofana era stato comprato nel 2020 per 15 milioni, allora giocava nello Strasburgo ed era una giovane promessa. In questi anni è cresciuto e si è preso anche la Nazionale, fa parte dei convocati del commissario tecnico Didier Deschamps per l’Europeo 2024. Può parlare di Milan con i connazionali rossoneri Mike Maignan, Theo Hernandez e Olivier Giroud…