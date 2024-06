Ancora un po’ di Milan al Monza: la scelta di Galliani per la panchina

Le ultime sulla panchina del Monza. La decisione di Adriano Galliani ricade su un giocatore del Milan, che conosce bene

Non è ancora arrivato l’annuncio ufficiale, ma in Casa Milan l’allenatore per la prossima stagione è stato scelto. Come ormai tutti sanno, Paulo Fonseca è il tecnico incaricato a raccogliere l’ereditĂ di Stefano Pioli.

Ma la panchina del Diavolo non sarĂ l’unica a cambiare in questa calda estate. La Juve e il Napoli hanno deciso di ripartire da Thiago Motta e Antonio Conte, ma anche tante altre squadre cambieranno allenatore. Il Bologna, per forza di cose, si affiderĂ ad un nuovo mister così come la Fiorentina.

I viola, senza Italiano, che appare destinato raccogliere l’ereditĂ del nuovo tecnico dei bianconeri, sono pronti ad affidarsi a Palladino. Nelle ultime ore ci sono stati colloqui tra le parti per capire se può arrivare la fumata bianca. L’ex attaccante che tanto bene ha fatto al Monza è stato in passato accostato anche al Milan, oltre che a Napoli, Juventus e Lazio, ma la sua carriera dovrebbe proseguire a Firenze.

Monza sempre piĂą rossonero: Galliani ci prova sul serio

Se la trattativa non dovesse andare in porto non è da escludere che ci possa essere un passo indietro da parte di tutti e un nuovo contratto con il Monza. E’ anche per questo Adriano Galliani non ha ancora affondato per la sua successione. E’ evidente, però, che l’Amministratore Delegato del Milan non si farĂ trovare impreparato e verosimilmente rafforzerĂ il proprio legame con i colori rossoneri.

Come scrive Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X, infatti, Galliani starebbe riflettendo su una lista con diversi nomi e tra questi ci sarebbero due figure che hanno scritto la storia recente del Diavolo, stiamo parlando di Andrea Pirlo e Alessandro Nesta. Il primo ha portato la Sampdoria ai playoff di Serie B dopo un avvio complicato; il secondo, invece, si è messo in mostra salvando la Reggiana. Entrambi dunque sono pronti al grande salto.

Gli altri candidati alla panchina del Monza sarebbero Baroni, che ha letteralmente fatto un miracolo con il Verona, salvandolo dopo la rivoluzione invernale, in cui gli è stata smantellata un’itera squadra. Sullo sfondo resta anche Dionisi, ma gli altri candidati appaiono in vantaggio. Va detto, che Adriano Galliani ha pensato anche ad Alberto Gilardino, altro ex giocatore avuto al Milan, prima chiaramente del rinnovo con il Genoa. Per il Monza, ovviamente, non sarebbe la prima volta di un allenatore legato in passato al rossonero. Nella storia recente dei brianzoli ci ricordiamo, infatti, Stroppa e Brocchi.