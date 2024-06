Sfuma l’obiettivo: assalto a Theo Hernandez

Nuova pretendente per Theo Hernandez. Il calciatore è nel mirino dei grandi club: il Milan rischia di perdere il suo difensore

Sarà un’estate calda per il Milan e i suoi tifosi. Il club rossonero dovrà muoversi con decisione sul mercato per provare a ridurre il gap dall’Inter.

Servono chiaramente acquisti importanti, a partire dal centravanti che dovrà sostituire Olivier Giroud, ma bisognerà mettere le mani anche su un mediano, un difensore centrale e un terzino destro. Il Diavolo non vivrà alcuna rivoluzione, sarà una sessione diversa rispetto ad un anno fa, ma attenzione, chiaramente, alle eventuali cessioni.

Il player-trading, d’altronde, non è da escludere, anche se i sacrifici non sono ovviamente tutti uguali. Oggi i tifosi temono di veder partire Theo Hernandez. Sono stati, infatti, giorni pesanti per il sostenitore del Diavolo, tempestato costantemente da notizie sul loro terzino.

Notizie che sono arrivate praticamente da tutta Europa, prima dalla Spagna, poi dalla Germania e dalla Francia e chiaramente dai vari quotidiani italiani. Tutte, di fatto, a spingere il francese verso il Bayern Monaco per una ottantina di milioni di euro. In realtà al momento non si registrano offerte, ma la posizione del Milan è chiara da tempo: nessuno è incedibile, ma serve un’offerta davvero esagerato per iniziare a pensare di poter cedere elementi come Theo Hernandez.

Insidia continua

La situazione Theo Hernandez andrà chiaramente seguita con attenzione e finché non arriverà una presa di posizione chiara con la firma sul rinnovo (bisognerà mettere sul piatto sugli otto milioni di euro netti a stagione), le voci sul futuro del giocatore continueranno a susseguirsi.

E’ vero che nelle scorse ore è arrivata una notizia positiva per il tifoso del Milan: sempre dalla Germania si è scritto che il Bayern Monaco è tornato a pensare seriamente al prolungamento del contratto di Alphonso Davies. Un suo eventuale rinnovo, porterebbe, chiaramente, i bavaresi ad abbandonare la pista Theo Hernandez.

Ma il sostenitore del Diavolo, come detto, faticherà a star tranquillo finché non ci sarà il rinnovo: questo perché il terzino del Milan potrebbe presto diventare oggetto di desiderio di altre squadre, ad esempio proprio del Real Madrid, che senza Davies potrebbe virare sul francese.

Va ricordato, ancora una volta, infine, che in questo momento non c’è alcuna trattativa in corso e il fatto che il Milan non stia cercando un sostituto appare essere un segnale più che chiaro di quale sia la situazione attuale.