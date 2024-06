Emerson Royal vuole il Milan: il confronto con Tiago Santos è una sentenza

Il terzino del Tottenham verrebbe di corsa a Milano per indossare al maglia rossonera: però attenzione anche al portoghese del Lille.

Il Milan sembra intenzionato a comprare un nuovo terzino destro. Davide Calabria, il cui contratto scade a giugno 2025, rischia di perdere il posto da titolare nella prossima stagione.

In queste settimane si è parlato più volte dell’interesse per Emerson Royal, 25enne brasiliano che gioca nel Tottenham dall’estate 2021. Il club rossonero si era fatto avanti per lui già nel 2020 e nel 2021, avendo apprezzato le sue prestazioni con la maglia del Real Betis. I 25 milioni di euro offerti dagli Spurs hanno fatto la differenza, portando il giocatore a trasferirsi a Londra. In questi anni inglesi ha messo insieme 101 presenze condite da 2 gol e 4 assist. Nell’ultima stagione ha trovato posto spazio, Ange Postecoglou gli ha costantemente preferito Pedro Porro. La gerarchia è diventata chiarissima e l’ex Barça si è anche ritrovato a giocare a sinistra a volte.

Nuovo terzino, doppia opzione: le statistiche parlano chiaro

Secondo quanto rivelato dai giornalisti Matteo Moretto e Fabrizio Romano, il Milan sta continuando a lavorare per l’ingaggio di Emerson Royal. Assieme a Tiago Santos del Lille è un’opzione forte per la fascia destra. Il brasiliano vorrebbe di corsa a Milano, gli piacerebbe indossare la maglia rossonera. C’è il suo sì al trasferimento.

Il Tottenham chiede circa 20 milioni per la cessione del giocatore. Vedremo se Moncada e Furlani riusciranno a strappare il terzino un prezzo inferiore. Sicuramente sarebbe un buon colpo. Emerson Royal ha buona esperienza internazionale, è un giocatore con buona forza fisica e ben messo sul piano tecnico. Potrebbe far compiere un salto di qualità alla corsia destra, soprattutto se migliorerà a livello tattico.

I dati dell’ultima stagione dicono che Tiago Santos potrebbe essere una scelta migliore al brasiliano. Come percentuale di cross riusciti, assist attesi, passaggi progressivi, duelli difensivi e conduzione progressiva ha fatto meglio del collega, giocando praticamente il doppio dei minuti rispetto a lui. Emerson Royal è andato meglio solo come azioni difensive e duelli aerei vinti. Il portoghese ha una valutazione sui 15 milioni e i rapporti Milan-Lille sono ottimi. Ha meno esperienza, però è un giovane (22 anni a luglio) molto promettente. Con Paulo Fonseca è cresciuto tanto nell’ultima stagione e i due potrebbero ritrovarsi assieme a Milano.