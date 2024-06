Milan, che mazzata: Antonio Conte beffa i rossoneri

Il Milan deve guardarsi da tanta concorrenza sul mercato, l’irruzione di Antonio Conte sulla scena porta la beffa

Una parte dei tifosi del Milan lo avrebbe voluto in panchina a partire dalla prossima stagione, c’è chi dice che anche da parte sua ci fosse l’attesa per una chiamata concreta dai rossoneri. Ma Antonio Conte pare ormai destinato al Napoli, con il Diavolo che invece ripartirà, a quanto sembra, da Paulo Fonseca.

Il ritorno di Conte nel nostro campionato è un grande motivo di interesse ma anche un segnale importante che gli azzurri danno a tutti. I partenopei, dopo la conquista di un agognato e storico scudetto, si sono sciolti e sono andati incontro a una annata disastrosa. Ma De Laurentiis non pare voler ripetere gli errori degli ultimi dodici mesi e si affida a un nome che è una garanzia.

Con Conte in panchina, il Napoli torna temibile in chiave scudetto, anche in considerazione del fatto che rispetto alle altre non avrà impegni europei. Un qualcosa di cui dovranno tenere conto tutti. L’Inter campione d’Italia, la Juventus che sogna il rilancio, lo stesso Milan. E in più, gli azzurri andranno ovviamente a caccia di rinforzi importanti sul mercato.

Proprio in chiave di sessione di trattative, per il Milan ci sono altri problemi. Conte può portare via un giocatore assai gradito ai rossoneri, vediamo di chi si tratta.

Milan, Guirassy in salita: Conte lo vuole al Napoli

Se il MIlan deve rimpiazzare Giroud con un numero 9 credibile, lo stesso dovrà fare il Napoli con Osimhen destinato all’addio. Dunque, caccia aperta al centravanti e il nome di Serhou Guirassy fa gola, eccome.

Il guineano ha trascinato lo Stoccarda al ritorno in Champions con un campionato da 28 gol, secondo in Germania solo alla scarpa d’oro Harry Kane. Un giocatore che pare ormai esploso e che ha oltretutto una clausola rescissoria abbordabile, da appena 17,5 milioni di euro.

L’obiettivo primario del Napoli, in realtà, per il dopo Osimhen sarebbe un altro. La sensazione è che Conte possa chiedere a De Laurentiis un all-in su Lukaku, stando a quanto riportano tutti i principali organi di stampa. Ma se la corsa al belga si facesse troppo complicata, l’alternativa sarebbe proprio Guirassy. Il Milan, così come le altre pretendenti al giocatore (che piace molto anche in Premier League), è avvisato.