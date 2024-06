Milan incredulo, salta il bomber: lo prende la Roma

Il Milan rischia di veder sfumare questo obiettivo dichiarato in attacco. Arriva la concorrenza a sorpresa dei rivali della Roma.

In attesa di annunciare il nuovo allenatore per il dopo-Pioli, con Paulo Fonseca come priorità assoluta per la panchina, il Milan deve cominciare a guardare al mercato estivo per rinforzare e migliorare una rosa giudicata finora non completa al 100%. Urgono interventi in diversi reparti, con particolare attenzione a quello offensivo.

L’addio di Olivier Giroud costringe il Milan ad operare un innesto di primo livello in attacco. Il club rossonero è da tempo al lavoro per sondare il terreno su diverse piste: l’intenzione è quella di investire per un centravanti giovane, con caratteristiche ben precise e con tanto senso del gol, così da garantire almeno una ventina di reti a stagione.

Il problema è che nelle ultime ore su un obiettivo dichiarato del Milan si è inserita una rivale che di recente sta dando un certo ‘fastidio’ ai rossoneri. Ovvero la Roma, che dopo aver eliminato il Diavolo dai quarti di Europa League e battuto per 5-2 il Milan stesso nell’ultima amichevole di Perth, vuole scavalcarlo nella caccia ad un attaccante di alto livello.

Roma, se parte Abraham è assalto al centravanti

Secondo le indiscrezioni lanciate dal Corriere dello Sport, anche la Roma è a caccia di un attaccante centrale, che possa sostituire Romelu Lukaku, destinato a tornare per fine prestito al Chelsea. Nel mirino dei giallorossi è finito un numero 9 che gioca in Ligue 1 e che anche il Milan segue da diversi mesi.

Parliamo di Jonathan David, calciatore canadese classe 2000 che negli ultimi due anni con la maglia del Lille ha segnato valanghe di reti in gare ufficiali. Un attaccante rapido e scaltro, che fa gola a molti club proprio per la sua capacità di essere determinante sotto porta.

Il piano della Roma è quello di sacrificare l’inglese Tammy Abraham, che potrebbe tornare in Premier League, e reinvestire il denaro ricavato su David, strappandolo così alla concorrenza del Milan. Il Lille valuta il canadese almeno 40 milioni di euro, ma la scadenza di contratto fissata a giugno 2025 potrebbe far abbassare decisamente le pretese ed il costo del suo cartellino.

Non solo David; nelle ultime ore si è detto e scritto anche di un sondaggio giallorosso per Benjamin Sesko, altro centravanti che il Milan segue ed apprezza da tempo. Ma in questo caso la società di Milanello appare in vantaggio, avendo anche il placet dello stesso gioiello del Lipsia.