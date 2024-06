Cambio in panchina solo rimandato: Klopp in Serie A nel 2025

Il calciomercato è appena cominciato e si attende l’ufficialità per una girandola clamorosa in panchina. Occhio a possibili sorprese.

La Serie A si è conclusa ufficialmente con il recupero di Atalanta-Fiorentina, la Viola ha ottenuto una vittoria sorprendente e inutile ai fini della classifica mentre i nerazzurri hanno chiuso la stagione al quarto posto e con la grana legata al grave infortunio occorso a Giorgio Scalvini che ha riportato la rottura del crociato.

Finita la stagione i club pensano al futuro: calciomercato e non solo visto che in quest’annata la maggior parte dei top club cambieranno allenatore. L’Inter campione d’Italia è l’eccezione con il club che è pronto a blindare Simone Inzaghi, tra i principali protagonisti della cavalcata scudetto. Dietro invece hanno cambiato praticamente tutti, a partire dal Milan al secondo posto. I rossoneri ancora devono annunciare il sostituto di Pioli, Fonseca è in pole position anche se non si escludono colpi di scena.

Hanno cambiato anche Juve e Napoli con i bianconeri che hanno deciso di puntare su Thiago Motta e gli azzurri – oramai ex campione d’Italia – che hanno puntato sul ritorno di Antonio Conte. Una girandola sorprendente di panchine, anche Bologna e Fiorentina e insomma mezza serie A ha cambiato tutto.

Inzaghi resterà all’Inter in questa stagione, ma – soprattutto se riuscisse a ripetersi – potrebbe cambiare aria. Sulle sue tracce ci sarebbero alcuni top club di Premier e in generale squadre di tutta Europa sono curiose di vederlo all’opera nei campionati stranieri. L’Inter non vuole farsi trovare impreparata e sarebbe pronta a un colpo da novanta per sostituirlo.

Inter, colpo di scena: arriva il top al posto di Inzaghi

Secondo alcune indiscrezioni l’Inter avrebbe già pronto il piano B in caso di addio di Inzaghi al termine della prossima stagione. La società nerazzurra starebbe valutando una lista di possibili candidati e tra questi in pole ci sarebbe l’allenatore tedesco Jurgen Klopp, allenatore che ha fatto la storia recente del Liverpool e che ha deciso di prendersi un anno di pausa.

Non sarà semplice trovare un accordo dal punto di vista economico, ma Klopp intriga e la società valuta seriamente il suo nome. Klopp al posto di Inzaghi è possibile, naturalmente dall’estate del 2025 e questo sarebbe un nome che farebbe letteralmente sognare i tifosi nerazzurri. Jurgen ha un grande gioco ed ha mentalità vincente, l’Inter cerca nomi del genere e attende.

Ovviamente Inzaghi resta la prima scelta della società, ma nel futuro non si sa mai e intanto la dirigenza nerazzurra è già pronta a cautelarsi. Con un nome assolutamente di primo piano.