Dall’Atalanta al Milan grazie a De Ketelaere: svolta a centrocampo

Il club rossonero potrebbe provare a intavolare una trattativa per una delle stelle della squadra di Gasperini.

La permanenza di Charles De Ketelaere all’Atalanta non sembra in dubbio. Sia Luca che Antonio Percassi hanno già dichiarato l’intenzione di riscattare il suo cartellino dal Milan. Il rendimento del belga a Bergamo è stato positivo e un anno in più con Gian Piero Gasperini può aiutarlo a crescere ulteriormente.

Com’è noto, l’accordo tra i club prevede un riscatto fissato a 23 milioni di euro più altri 4 milioni di bonus. Luca Percassi, amministratore delegato nerazzurro, ha parlato dell’argomento CDK a un evento presso la Triennale di Milano: “Nei prossimi giorni ci vedremo con il Milan. Avremo modo di parlare sapendo quello che l’Atalanta ha fatto in questi mesi e quanto fatto molto bene da Charles“. Non è da escludere che gli orobici possano chiedere uno scontro sulla cifra fissata. Difficile però accettare soprattutto dopo la stagione del belga in doppia cifra di gol (14) e assist (11). I buoni rapporti fra Milan e Atalanta potrebbero però aprire nuovi scenari di mercato.

Milan, ecco il mediano: gioca nell’Atalanta ed è perfetto

In questi mesi non sono mancati rumors sull’interesse rossonero per Giorgio Scalvini, che però ha appena subito un infortunio grave che lo terrà fuori diversi mesi. Dovrebbe tornare in campo solo nel 2025, quindi è difficile pensare che possa essere coinvolto in trattative in questa sessione estiva del calciomercato.

Un altro giocatore che sicuramente piace al Milan è Ederson, centrocampista che ha disputato una stagione meravigliosa con 7 gol e 1 assist in 53 presenze. Al netto di questi numeri, le sue prestazioni sono state spesso di ottimo livello. Il 24enne brasiliano è stato una incredibile sorpresa: acquistato per 22,9 milioni di euro dalla Salernitana nell’estate 2022 per fare il trequartista, oggi con il lavoro di Gasperini è diventato uno dei migliori incontristi d’Europa. E il suo prezzo è più che raddoppiato: la richiesta per una eventuale cessione è di ben 50 milioni.

Il giocatore piace al Newcastle e alla Juventus, ma Il Milan ha un asso nella manica: De Ketelaere. Aggiungendo un conguaglio economico di almeno una ventina di milioni, l’affare si potrebbe fare. Ederson è il prototipo del centrocampista perfetto per ciò di cui hanno bisogno i rossoneri in mezzo al campo. Ha forza fisica, buona tecnica per palleggiare e sa essere efficace sia in fase difensiva che in quella offensiva (è bravo anche negli inserimenti). Un centrocampista moderno che sa garantire qualità e quantità, ogni allenatore vorrebbe calciatori così nella propria squadra. Il lavoro fatto da Gasperini su di lui è incredibile.