Belotti pronto a firmare: il colpo è servito in attacco

Tiene banco il futuro del ‘Gallo’ Belotti: Il tecnico giallorosso De Rossi ha preso la sua decisione sul centravanti

750mila euro ben spesi. Tanto è costato, alla Fiorentina, l’arrivo a gennaio di Andrea Belotti dalla Roma. Iniziata la stagione, la sua seconda in maglia giallorossa dopo che la prima si era conclusa con il non invidiabile score di zero reti in campionato, agli ordini di José Mourinho, l’ex capitano granata non ha nemmeno fatto in tempo ad assaggiare realmente la nuova era De Rossi che il club ha deciso di girarlo in prestito al club toscano.

Al di là di una media realizzativa sostanzialmente identica a quella che il ‘Gallo’ aveva fatto registrare nelle 14 gare di campionato con la Roma da agosto 2023 a gennaio 2024, l’attaccante ha ritrovato, in quel di Firenze, uno smalto diverso. Utilissimo alla squadra, capace di portare su di sé tutto il peso dell’attacco viola quando questo passava per vie centrali, il bomber ha fatto – cosa che si sta ripetendo sinistramente negli ultimi anni – collezione di pali, traverse, miracoli del portiere avversario e anche una discreta imprecisione sotto porta.

L’accordo tra il club di Trigoria e quello di Rocco Commisso non aveva previsto alcun prolungamento del prestito, col nativo di Calcinate che è quindi tornato alla base, a Roma, in attesa di conoscere il suo futuro. L’allenatore dei capitolini sembra aver preso la sua decisione: al di là del pur difficile sogno di vedere ancora Romelu Lukaku in giallorosso nella prossima stagione, il ‘Gallo’ non è ritenuto utile alla causa giallorossa. Si aprono dunque alcuni interessanti scenari di mercato.

Belotti, il futuro è in Lombardia: lotta a due per il bomber

Legato alla Roma da un contratto in scadenza a giugno del 2025, l’ex Torino non resterà nella Capitale. Sulle sue tracce si starebbero muovendo in particolar modo due società, una delle quali aveva già seguito l’attaccante nell’estate da svincolato poi conclusasi col passaggio del giocatore alla Roma.

Stiamo parlando del Monza, una realtà ormai consolidata della nostra Serie A, che sogna l’arrivo di un calciatore che potrebbe fare davvero bene in una realtà tagliata su misura per lui, considerando anche che il periodo d’oro del centravanti sembra ormai alle spalle.

Assieme al club brianzolo c’è anche un’altra squadra, vicina geograficamente ma con obiettivi giocoforza diversi, che starebbe premendo per il calciatore. Si tratta del neopromosso Como, per il quale un attaccante affidabile e di grande esperienza come Belotti rappresenterebbe un colpo da novanta. Per ora non si registra alcuna trattativa ufficiale, anche se l’attaccante potrebbe essere allettato, per motivi diversi, da ambo le offerte.