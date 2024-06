Affare fatto, ecco Trombetta: colpo ad effetto in attacco

L’attaccante lancia il piano per il futuro: affare fatto, Trombetta si è esposto in diretta e adesso attende la chiamata

In questi giorni sta andando virale la Kings League, il nuovo torneo che vede protagonisti anche ex calciatori di grande prestigio come Francesco Totti. Tra i giocatori che più si stanno mettendo in rilievo c’è il bomber degli Stallions Michele Trombetta, classe 1994 di Sala Bolognese. I gol li ha sempre siglati, ma a calcio a undici.

Attaccante puro, dotato di grande tecnica, con quasi due metri di altezza, ha iniziato tra Progresso e giovanili del Modena, arrivando fino all’Under 18. Poi le esperienze con Castelfranco, Portuense e Sant’Agostino fino al 2019, quando si trasferisce al Corticella, club che ha ritrovato nel 2022 dopo le parentesi al Traversetolo e Cittadella Vis Modena. Ha fatto qualche apparizione in Serie B senza però mai sfondare tra i pro. Il 29enne di 195 centimetri poteva ricevere qualcosa di più dalla sua carriera ma sembra avere ancora l’ambizione di puntare a qualcosa di importante.

Trombetta si espone: “Merito una chance tra i pro”

L’attaccante Michele Trombetta ha parlato a TvPlay, soffermandosi sul futuro e sul suo desiderio di giocare tra i professionisti: “Cosa farò dopo la Kings League? Ho tante cose da fare e per adesso non ho tempo di parlare anche col mio agente di quello che sarà il mio futuro nella prossima stagione”.

Poi prosegue e rivela: “Qualche voce, qualche chiacchiera c’è, è inutile negarlo. Tornare tra i Pro è un mio desiderio, penso di essermelo meritato, me lo dico da solo. Sono partito dalla promozione, dai dilettanti. Se ci fosse un posto per me tra i professionisti (intendo la Lega Pro) credo di meritare almeno una chance, poi non ho la pretesa di dire se ci posso stare o meno in questa categoria però quantomeno di meritarmi un’occasione e di misurarmi con altri, quello si è un mio desiderio”. Attualmente Michele Trombetta gioca nel Corticella, squadra del Girone D di Serie D.

Nell’ultima stagione con l’US Corticella ha siglato 17 reti in 37 presenze tra campionato, Coppa Italia Serie D e Playoff. In questa Kings League sta segnando gol bellissimi che stanno entusiasmando tutti gli spettatori. Due reti nell’ultima partita che ha permesso agli Stallions di approdare agli ottavi del torneo. Di recente Trombetta aveva dichiarato a gianlucadimarzio.com: “Non mi interessa essere l’idolo del web, non voglio fare l’influencer. Ho scelto di intraprendere questa avventura da calciatore per passione”.