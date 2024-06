Colpo Fiorentina, il Milan esulta: soldi in arrivo

Il Milan è pronto ad incassare una cifra importante da una cessione che appare davvero ad un passo. Ecco tutti i dettagli dell’affare

La Fiorentina ha deciso di correre veloce. Il club viola, che si è separato da Vincenzo Italiano al termine della stagione, non ha alcuna intenzione di perdere tempo e dopo aver annunciato il nuovo allenatore, l’ex Monza Raffaele Palladino, è pronto a mettere a segno il primo colpo. Un colpo che può far felice anche il Milan e le sue casse.

A dare la notizia nella serata del 5 giugno è stato Gianluca Di Marzio alla trasmissione di Sky Sport: secondo il noto giornalista sarebbe in corso una trattativa per il passaggio di Marco Brescianini dal Frosinone alla Fiorentina. Il centrocampista, autore di un’ottima stagione in terra ciociara, è un obiettivo concreto, tanto che il club viola ha messo sul piatto otto milioni di euro per acquistarlo. Una somma che al momento non basta, visto che i laziali, retrocessi in Serie B, proprio all’ultimo secondo, lo valutano dodici milioni. C’è la sensazione, però, che le parti possano raggiungere un accordo in breve tempo, arrivando presto a dama.

Segue con attenzione la situazione il Milan, che la scorsa estate ha di fatto ‘regalato’ il cartellino del centrocampista, cresciuto nella Primavera, mantenendo però il 50% della futura rivendita.

Milan, soldi dalla cessione di Brescianini: non solo la Fiorentina sulle tracce

L’ottima stagione del 24enne di Calcinate non è certo passata inosservata. Con il Frosinone ha giocato ben 40 partite, tra Serie A e Coppa Italia, riuscendo anche a trovare la via delle rete per quattrovolte (ha realizzato anche due assist, prendendo un solo cartellino giallo).

Eusebio Di Francesco ha sempre puntato su di lui, utilizzandolo chiaramente a centrocampo, ma all’occorrenza lo ha impiegato anche come terzino. Un giocatore polivalente che può tornare utile davvero a tante squadre. Molti club di Serie A lo hanno così messo nel mirino. Ci ha pensato anche la Juventus, soprattutto durante il calciomercato di gennaio: oggi però il club bianconero ha altre priorità. Su Marco Brescianini si registra, inoltre, anche l’intesse da parte del Bologna e della Roma. A muovere passi concreti è stata però, come detto, la Fiorentina. Il Milan, dunque, gongola, sapendo che ben presto incasserà qualche milione dalla cessione del centrocampista. E’ davvero solo questione di tempo.