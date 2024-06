Comunicato ufficiale Milan: esplode la gioia dei tifosi

Un comunicato ufficiale diramato nelle scorse ore ha fatto felici tutti: Milan, esplode la gioia dei tifosi rossoneri

Il mondo Milan sta vivendo settimane concitate soprattutto per quel che riguarda il futuro della squadra rossonera, ancora in attesa dell’annuncio del nuovo allenatore.

Il secondo posto non è bastato, non basterà nemmeno a Paulo Fonseca al termine della prossima stagione per poter – evidentemente – accontentare le richieste della dirigenza di Via Aldo Rossi. Ma intanto a monopolizzare l’attenzione dei tifosi del ‘Diavolo’ è il mercato ed in particolar modo la ricerca di un grande attaccante che sia in grado di rimpiazzare degnamente Olivier Giroud nei prossimi anni.

Tutto tace, al momento: si lavora sottotraccia con Moncada e Furlani che stanno vagliando diverse ipotesi per riportare il reparto avanzato rossonero ad essere competitivo, incisivo, vincente. Nel frattempo il mondo Milan ha subito un piacevolissimo scossone una manciata di ore fa, con una notizia che ha lasciato tutti di stucco. I tifosi sono in festa, non riescono a crederci. È arrivato il messaggio del club lombardo: ecco il comunicato.

Comunicato Milan: messaggio da brividi

Non è un mistero che Jannik Sinner sia un grandissimo tifoso rossonero e che spesso e volentieri – come in occasione di Milan-Borussia Dortmund in Champions League – si sia presentato a San Siro per sostenere la sua squadra del cuore.

Ê però adesso il ‘Diavolo’ a voler esaltare, elogiare ed innalzare uno dei tennisti italiani più forti e vincenti della storia di questo sport. Un risultato incredibile – l’ennesimo – quello di Sinner che a soli 22 anni dal prossimo 10 giugno sarà ufficialmente il nuovo numero al mondo del ranking mondiale ATP. Il primo italiano, in tal senso, a segnare questo storico traguardo: un orgoglio tricolore ma soprattutto rossonero.

Una vittoria dopo l’altra, Sinner è stato capace di regalare emozioni uniche ai milanisti e non solo: e così durante il Roland Garros potrà ottenere agevolmente la prima posizione del ranking grazie al ritiro ufficiale di Novak Djokovic – altro milanista doc – che a causa di un infortunio al ginocchio ha dovuto dare forfait.

“C’è un nuovo numero uno in città“, scrive il Milan su ‘X’ ripubblicando un video celebrativo di Sinner, che ha finalmente raggiunto il traguardo più importante e ambizioso della sua carriera fino a questo momento. “Sei grande, Jannik!“.