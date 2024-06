Contatto con Allegri, la voce è clamorosa

Il tecnico livornese, Massimiliano Allegri, è libero di trovarsi una nuova squadra dopo la rescissione contrattuale con la Juventus. Il Milan lo avrebbe così contattato: tutti i dettagli

Manca davvero poco all’annuncio ufficiale di Paulo Fonseca. Se tutto dovesse andare come da programma, il tecnico portoghese firmerà il contratto con il Milan la prossima settimana. D’altronde la fumata bianca è arrivata da giorni, con l’ormai ex Lille (nelle scorse ore è arrivato l’annuncio ufficiale della separazione, da parte del club francese) pronto a firmare un contratto biennale, con opzione per il terzo, a poco meno di tre milioni di euro netti a stagione.

Nonostante la strada sia tracciata, continuano a susseguirsi voci e rumors su possibili e clamorosi colpi di scena. Il tifoso, per nulla contento della decisione del club rossonero di affidarsi a Paulo Fonseca, spera ancora nel ribaltone. Va detto, però, che sono rimasti davvero in pochi a crederci, ma nelle scorse ore è arrivata la notizia, che inevitabilmente ha riacceso una fiammella di speranza in chi non vuole il portoghese.

La notizia in questione è stata lanciata da Rai Sport: come si può leggere sul profilo Instagram, il Milan avrebbe contattato Massimiliano Allegri. E’ questa la voce clamorosa. Va detto, che il tecnico è libero di trovarsi una squadra, dopo la separazione ufficiale dalla Juventus. Il livornese e il club bianconero hanno, infatti, trovato un accordo per la risoluzione del contratto.

Milan-Allegri, pista (quasi) impossibile: ecco il futuro del livornese

Oggi il ritorno di Massimiliano Allegri al Milan è davvero complicato da immaginare. E’ vero che le vie del calciomercato sono infinite, ma come detto, la strada per l’annuncio ufficiale di Paulo Fonseca è stata ormai tracciata. La notizia di un approdo del tecnico livornese al Diavolo è dunque al momento da catalogare come voce di corridoio.

In queste ore, però, Massimiliano Allegri non è stato accostato solo al Milan, ma anche ad altre due squadre del massimo campionato italiano. L’ipotesi più credibile è certamente quella legata alla Lazio, che dopo la brusca separazione con Igor Tudor, è alla ricerca di un nuovo allenatore. Ci sono stati dei contatti, ma i biancocelesti, alla fine, potrebbero decidere di puntare su Baroni, che è una pista sicuramente più fattibile. La suggestione più grande è però legata ad un’altra squadra, più che al Milan sarebbe affascinante vedere Massimiliano Allegri nuovamente insieme ad Adriano Galliani. Difficile pensare che l’ex Ad del Diavolo non abbia alzato la cornetta per chiedergli la disponibilità di allenare il Monza.