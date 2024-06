Le parole di Djokovic sono commoventi: annuncio strappalacrime

Novak Djokovic ha commosso tutti con le sue ultime dichiarazioni: brividi per il campione serbo dopo gli ultimi fatti al Roland Garros

Il numero uno del mondo, scavalcato da Sinner dall’inizio della prossima settimana, ha lottato come un leone contro Musetti e Cerundolo, raggiungendo i quarti di finale ancora una volta, ma dovendo arrendersi alla stanchezza fisica e ai suoi 37 anni.

Da un campione come lui è sempre lecito attendersi delle imprese straordinarie, cose che gli altri giocatori non sono in grado di fare. Novak Djokovic ci ha abituato a vincere contro tutto e tutti, anche nelle giornate meno fortunate e quando lo stato di forma non è all’altezza di quello dell’avversario. Il tennista serbo non ha disputato sin qui una grande stagione e la mancanza di titoli ATP sta lì a dimostrarlo. Nemmeno una finale raggiunta in un Master 1000 o in uno Slam, cosa per lui a dir poco abituale.

Un calo fisico a 37 anni è più che comprensibile, specie per chi come lui ha combattuto già mille battaglie. Per arrivare ai quarti del Roland Garros ha lottato come un leone, prima contro Musetti (terminando oltre le 3 di notte) e poi con Francisco Cerndulo (altro match che ha superato le 4 ore effettive di gioco). In tre giorni Nole si è trovato a dar fondo a tutte le proprie energie, mettendoci il cuore per andare oltre l’ostacolo. Nel turno successivo avrebbe dovuto affrontare Casper Ruud, sconfitto l’anno scorso proprio in finale.

Novak Djokovic, ritiro dal Roland Garros per infortunio: il post su Instagram è commovente

Il quarto tra Djokovic e Ruud non si disputerà, però, visto che l’ormai ex numero uno del mondo ha annunciato il proprio ritiro dal Roland Garros. Una notizia dolorosissima ma inevitabile, dopo le due maratone che lo hanno visto protagonista a cavallo dello scorso week end. Sul proprio profilo Instagram Novak ha scritto: “Sono davvero triste di annunciare che devo ritirarmi dal Roland Garros”.

Poi aggiunge: “Ho dato tutto me stesso e ho giocato con il cuore, ma ho dovuto prendere questa decisione dopo aver accusato nella partita di ieri una lacerazione al menisco mediale del ginocchio destro“. Dopo aver ringraziato i tifosi, sempre al suo fianco a Parigi, Nole ha augurato il meglio agli altri giocatori ancora in corsa per la vittoria finale, rimandando a presto il suo ritorno in campo. Le Olimpiadi e prima ancora Wimbledon non possono essere sottovalutati come impegni e per arrivarci al meglio bisogna tornare al 100% della condizione. Nel frattempo Sinner esulta per essere diventato il primo numero 1 ATP della storia del tennis italiano.