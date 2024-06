@ML – Milan, fiducia totale: sta per arrivare il sì definitivo

Buona notizia per il club rossonero, uno dei progetti tanto desiderati potrebbe realizzarsi presto: ecco tutti i dettagli.

Il Milan vuole crescere sotto ogni punto di vista, stabilizzandosi nelle prime posizioni della Serie A e diventando protagonista anche in Champions League. Anche se la svolta più grande forse ci sarà solo quando verrà costruito lo stadio di proprietà, prima la società vuole fare tutto ciò che è possibile per raggiungere gli obiettivi.

Una delle mosse a cui lavora da tempo è la realizzazione di una squadra Under 23 da iscrivere nel campionato di Serie C. In Serie A la prima a fare questa scelta è stata la Juventus, successivamente imitata dall’Atalanta. Si tratta di un progetto utile per la crescita dei giovani calciatori che escono dalla Primavera e hanno l’opportunità di approcciarsi con il mondo professionistico.

Il Diavolo aveva pensato di farlo già nel 2018, quando c’erano Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli ai vertici dirigenziali. Era stato scelto Marco Simone come allenatore, poi il progetto venne abbandonato quando Yonghong Li perse il club a favore di Elliott e subentrò la coppia Leonardo-Maldini. Ora è stato deciso di riprovarci e ci sono concrete possibilità che vada in porto.

Milan Under 23 sempre più vicino: la situazione

A mezzanotte di mercoledì 5 giugno scadeva il termine per le iscrizioni alla Serie C e le società erano tenute ad adempiere agli obblighi richiesti. La Covisoc ora dovrà verificare la presenza di eventuali irregolarità, fattispecie nella quale il Milan spera per poter iscrivere la propria Under 23. In queste ore si è parlato molto dei problemi dell’Ancona, che non avrebbe pagato gli stipendi di marzo e aprile, quindi sarebbe a rischio esclusione.

Stando alle informazioni raccolte da MilanLive.it, il Milan è molto fiducioso di poter realizzare il proprio progetto, che avrà un costo di 12 milioni di euro. Questo è l’investimento messo in preventivo dalla dirigenza. Ci sarà un gruppo complessivo composto da 50-55 calciatori e l’allenatore della Prima Squadra potrà attingere da esso. Il tecnico designati per l’Under 23 è Daniele Bonera, prevista massima collaborazione tra gli staff.

Per quanto riguarda lo stadio in cui giocare, il Milan ha scelto il Felice Chinetti di Solbiate Arno. Sono pronti oltre 700 mila euro di investimenti per ammodernare l’impianto in vista della partecipazione dell’Under 23 al campionato di Serie C. Sono giorni di attesa ormai.