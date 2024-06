Ottime notizie per Diletta Leotta, Karius arriva a zero in Serie A

Diletta Leotta sorride: nozze in vista con Loris Karius, ma anche il possibile approdo del portiere nel campionato di Serie A

Per Diletta Leotta è finita una stagione calcistica da protagonista, ma per lei siamo ora nel pieno di un momento ancora più importante. Conclusi gli impegni in campionato sugli schermi di DAZN, la conduttrice siciliana si sta preparando al matrimonio con il suo Loris Karius. Che presto potrebbe avere tutto per sé in tutti i sensi.

Mancano poco più di due settimane al grande giorno, fissato per il 22 giugno a Lipari, alle Isole Eolie. Lì, Diletta e il portiere tedesco coroneranno definitivamente il loro sogno d’amore, una storia iniziata quasi due anni fa e che nel frattempo ha portato già nelle loro vite una splendida novità, la nascita della figlia Aria la scorsa estate.

Diletta è raggiante e in gran forma, come abbiamo potuto notare all’addio al nubilato dello scorso weekend in quel di Ibiza. E’ tutto pronto per un ulteriore passo fondamentale per lei, e non è finita qui. In arrivo, potrebbero esserci anche altre novità molto importanti. Dopo due anni di vita e relazione a distanza, Loris Karius potrebbe venire a vivere in pianta stabile in Italia.

Concluso il suo contratto con il Newcastle, il portiere tedesco, che compirà 31 anni proprio nel giorno del suo matrimonio, è alla ricerca di una nuova avventura professionale. Da tempo, Diletta spera di vederlo giocare in Serie A, per averlo vicino a sé, e questo scenario potrebbe finalmente concretizzarsi.

Karius, quattro squadre in Serie A per lui: Diletta Leotta sogna

In particolare, sembrerebbero esserci quattro squadre interessate ai servigi dell’estremo difensore nel massimo campionato. Tre delle quali piuttosto vicine alla casa milanese di Diletta.

Sarebbe effettivamente un sogno per la Leotta se Karius potesse giocare in Lombardia, a pochissima distanza. Si parla da un po’ dell’ipotesi Como, appena sbarcato in Serie A. Ma ci sarebbero contatti anche con il Monza. E anche il Milan ci starebbe pensando, dato che il terzo portiere Mirante concluderà il suo contratto.

Un po’ più “lontana” l’eventuale destinazione Fiorentina, ma ugualmente accattivante, con Karius che, con le tre competizioni per i viola, avrebbe forse maggiormente possibilità di mettersi in luce. Scenari tutti da seguire per un fronte di mercato che tiene con il fiato sospeso i fan di Diletta.