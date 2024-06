Scelto il difensore, il Milan completa il reparto

Il Milan deve sostituire Kjaer per completare il reparto difensivo: Moncada ha individuato il profilo perfetto da portare in rossonero

Anche se non è prevista una rivoluzione nel calciomercato estivo del Milan, saranno comunque diversi i ruoli nei quali vedremo degli interventi. Uno di questi è quello di difensore centrale. Considerato l’addio di Simon Kjaer, la società è alla ricerca di un rinforzo di alto livello.

Difficile arrivare ad assicurarsi Alessandro Buongiorno, per il quale il Torino vuole 40 milioni di euro. Il capitano granata sarebbe un ottimo colpo, anche per rendere più italiana la squadra rossonera, però l’investimento richiesto è molto oneroso e non mancano concorrenti importanti. Non mancano neanche le alternative a costo inferiore, una delle preferite di Geoffrey Moncada è Maxence Lacroix.

Ritorno di fiamma: Moncada spinge, affare a basso costo

Già nel mercato di gennaio si era parlato del concreto interesse rossonero per il 24enne francese in forza al Wolfsburg. Ha un contratto in scadenza a giugno 2025 e non sembra volerlo rinnovare, quindi il prezzo del suo cartellino non sarà elevatissimo nella finestra estiva del calciomercato.

Secondo il portale specializzato Transfermarkt, oggi il valore di Lacroix è di 20 milioni: ne potrebbero bastare fra i 10 e i 12 per assicurarselo. Molto dipenderà anche dalle offerte che il giocatore e il Wolfsburg riceveranno. Per quanto riguarda lo stipendio, attualmente l’ex Sochaux percepisce circa 2 milioni netti annui. In Italia è emerso anche l’interesse di Juventus e Atalanta.

Lacroix è un difensore centrale che piace per la sua forza fisica (è alto 1,90 metri), la sua abilità nel gioco aereo, in marcatura e negli anticipi. In fase di impostazione palla al piede se la cava ed è intelligente nel leggere le azioni. Nell’ultima stagione ha messo insieme 4 gol e un assist in 31 presenze. Il Wolfsburg è arrivato solamente dodicesimo in Bundesliga, non è stata un’annata semplice e anche il 24enne francese ha un po’ pagato una situazione di squadra non ideale. Tra i suoi compagni anche Aster Vranckx, nella stagione 2022/2023 in prestito a Milano e poi non riscattato.

Ad ogni modo, il Milan e altre società importanti riconoscono il suo valore e sono pronte a cercare di assicurarselo in estate. Il club rossonero ha buoni rapporti con Gordon Stipic, agente di Lacroix e anche di Malick Thiaw. A maggio c’è stato un incontro a Casa Milan e i contatti sono rimasti vivi, vedremo se ci saranno eventuali sviluppi.