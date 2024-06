Camarda con Van Basten e Galliani, la scena è da brividi (VIDEO)

Camarda firma col Milan e poi incontra Van Basten, il siparietto con Galliani è da brividi. Scena imperdibile

In questi mesi si è parlato tanto dei rinnovi che il Milan doveva fare e tra i più chiacchierati c’era sicuramente quello di Francesco Camarda. Il giocatore ha compiuto 16 anni a marzo e poteva firmare il suo primo contratto da professionista. Oggi è stato messo tutto nero su bianco.

Si è parlato di Borussia Dortmund, Manchester City e Manchester United come principali pretendenti per l’ingaggio del promettente centravanti. Tutte realtà che possono attirare un giovane calciatore, però ha prevalso l’attaccamento ai colori rossoneri e la convinzione che rimanere rappresenti la decisione migliore per il suo futuro immediato. Dopo essere stato a Casa Milan oggi per firmare il contratto, Camarda si è recato l’Hotel Melià di Milano per la presentazione del libro “C’è solo un Presidente. Silvio Berlusconi, ritratto di un sognatore”, scritto da Carlo Pellegatti e Peppe Di Stefano. E qui ha incontrato Marco Van Basten e, insieme a lui, ha dato vita ad un bellissimo siparietto.

Camarda e Van Basten, l’intervento di Galliani: “Toccalo, toccalo”

Al suo arrivo sul palco, Adriano Galliani lo ha invitato a toccare Marco van Basten: “Toccalo, così diventi van Basten“. Successivamente, il giovane bomber ha preso la parola e ha detto: “Questo paragone ancora non va bene, perché lui è un dio del calcio. In questo momento vorrei solo la sua benedizione“.

😁 #Milan – Oltre al mito Marco #VanBasten, alla presentazione del libro su #Berlusconi (‘C’è solo un Presidente’), c’è anche il baby #Camarda fresco di rinnovo con i rossoneri: “Non mi posso paragonare a Van Basten, lui è un Dio del calcio. Voglio solo la sua benedizione” 🎥… pic.twitter.com/r0UhUPc7bx — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 7, 2024

Una bellissima scena che ha visto protagonista un ragazzo giovanissimo ma che sembra avere già grande maturità. Tanta tranquillità nelle risposte, anche di fronte ad una vera e propria leggenda come Van Basten, a Galliani e una platea importante piena di giornalisti e grandi ospiti (fra cui anche Dida, Filippo Galli e Giorgio Furlani). Il grande olandese gli ha dato la sua benedizione, e speriamo possa servire. Difficile arrivare a quelli livelli, ma lui ha dimostrato anche all’Europeo U17 con l’Italia di avere davanti a sé un futuro brillante e luminoso.