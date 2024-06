Dal Chelsea al Milan, un altro affare

Un nome nuovo dei Blues che potrebbe fare molto comodo al Milan dalla prossima stagione: operazione non semplice.

In questi anni il club rossonero e il Chelsea hanno fatto alcuni affari di mercato che hanno coinvolto giocatori che hanno lasciato Londra per trasferirsi a Milano. È andata quasi sempre bene.

Nel gennaio 2021 è arrivato Fikayo Tomori in prestito con diritto di riscatto, poi esercitato a fine stagione. Nell’estate di quell’anno c’è stato l’ingaggio di Olivier Giroud e poi si è verificato anche il ritorno in prestito di Tiemoué Bakayoko, già prestato al Milan nella stagione 2018/2019. Nessuna delle due volte è stato riscattato, la prima per il prezzo troppo alto e la seconda per questioni tecniche. Nell’estate 2023 è venuto il turno di Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic, entrambi protagonisti di un buon primo anno in Italia.

Il Chelsea deve vendere, Milan all’assalto: nuovo affare coi Blues

Il Diavolo continua a guardare alla situazione del Chelsea, che in questi anni ha speso tantissimi soldi e che deve stare attento a non violare i parametri del Fair Play Finanziario della UEFA e anche le regole “Profit and Sustainability” della Premier League. Sicuramente ci saranno delle cessioni nelle prossime settimane.

Nel recente passato sono stati accostati al Milan giocatori come Trevoh Chalobah, Benoit Badiashile, Armando Broja e anche Romelu Lukaku. I primi due sono dei difensori centrali, mentre gli altri due sono attaccanti. Il 22enne albanese è reduce da una negativa esperienza in prestito al Fulham, mentre il 31enne belga ha giocato nella Roma e non è andato male. I giallorossi non lo possono riscattare per una questione di costi troppi alti e nei giorni scorsi si è parlato di un sondaggio della società rossonera per un eventuale nuovo prestito, soluzione alla quale il Chelsea non ha ancora aperto.

C’è anche un altro giocatore dei Blues che farebbe molto comodo al Milan, ma che appare decisamente più difficile da ingaggiare: Conor Gallagher. Il centrocampista 24enne bravo negli inserimenti e che è reduce da una buona stagione: 7 gol e 9 assist in 50 presenze. Ha un contratto che scade a giugno 2025 e questo rende incerto il suo futuro al Chelsea, disposto a valutare la sua cessione.

Il problema è che il club londinese parte da una valutazione di ben 50 milioni di sterline, quindi 58,7 milioni di euro. Impensabile che il Milan possa spendere tale cifra. Se il prezzo di Gallagher dovesse scendere (di molto), si potrebbe anche ipotizzare un tentativo. Ma Aston Villa e Tottenham sono in agguato e potrebbero formulare offerte più in linea con la richiesta del Chelsea.