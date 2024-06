Lo ha preso il Milan, arriva l’annuncio

Milan, arriva l’annuncio dall’Inghilterra che fa sognare i tifosi del club rossonero. Oltre a Zirkzee, sembra vicino un altro acquisto

Sono i giorni del possibile colpo Joshua Zirkzee. Il Milan è attivo sul mercato e ha voglia di mettere le mani sull’attaccante olandese. Il Diavolo è così pronto a pagare i soldi della clausola rescissoria da 40 milioni di euro. Serve ancora un piccolo sforzo, trovando l’intesa definitiva sulle commissioni con il suo entourage, ma c’è la voglia di arrivare a dama, venendosi incontro. D’altronde Zirkzee ha manifestato il desiderio di continuare a giocare in Serie A.

Il Milan, però, è pronto a piazzare altri colpi. Geoffrey Moncada, Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic non si fermeranno certo all’attaccante. L’idea del club rossonero è quella di acquistare anche un terzino destro, un centrale di difesa e un mediano. E’ molto probabile che dopo il centravanti le attenzioni del Diavolo si concentreranno proprio sul centrocampista. Oggi sul taccuino dei dirigenti di via Aldo Rossi ci sono soprattutto due profili e uno di questi è quello di Fofana del Monaco.

Calciomercato Milan, Fabregas annuncia il centrocampista

A dare notizia importanti su Fofana è stato Cesc Fabregas che al podcast ‘BBC Planet’s Premier League’, ha così parlato: “E’ un giocatore molto dinamico e forte, bravo sulla palla, un tipo moderno di giocatore, aggressivo, sa saltare l’uomo, è box to box. Mi piace molto Fofana e penso che si adatti molto bene allo stile della Premier League.’ Però, stranamente, non ho mai sentito parlare del Manchester United. Ho sentito che andrà al Milan perché probabilmente arriverà Fonseca dalla Francia e i due si conoscono. Vediamo…”. Non resta dunque che attendere per capire se l’affare andrà davvero importo.

Sarebbe un affare importante per il club rossonero che si assicurerebbe una pedina fondamentale. Una pedina che la scorsa stagione, per caratteristiche, non faceva parte dello scacchiere di Stefano Pioli. Il Milan dovrà comunque fare un investimento non da poco per un giocatore che è perno della nazionale francese allenata da Didier Deschamps. E’ vero che il contratto con il Monaco scade il 30 giugno 2025, ma per meno di 20/25 milioni il giocatore non si muove. Va detto poi che sul centrocampista oltre al Milan e ai club inglesi come Manchester United e Arsenal è seguito con estremo interesse anche da Atletico Madrid e Psg. Proprio il club transalpino rappresenta la maggiore insidia. Alternativa a Fofana è Amrabat, pronto a lasciare la Premier.