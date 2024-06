Scambio Milan-Atalanta: problema risolto per i rossoneri

Milan e Atalanta possono mettere a segno l’affare dell’estate: spunta lo scambio che fa impazzire i tifosi

L’estate del Milan promette di essere parecchio movimentata. Si comincerà, in primis, dal nuovo allenatore. Da Fonseca agli insistenti rumors su Massimiliano Allegri: arrivato il tempo delle decisioni.

Parallelamente la rosa del ‘Diavolo’ ha dimostrato, in diverse occasioni nella stagione da poco conclusa, di non essere sempre all’altezza della situazione. E così che Moncada e Furlani, con il benestare del patron Cardinale, stanno guardandosi intorno alla ricerca dei profili ideali per questo Milan: sia in quanto a costi che caratura tecnica. In primissimo piano resta la ricerca di un bomber di altissimo livello.

L’addio di Olivier Giroud ha lasciato un vuoto enorme nell’attacco rossonero e così i nomi tallonati dai vertici di Via Aldo Rossi sono sempre gli stessi. Dal sogno Zirkzee a quello rappresentato da Sesko, senza dimenticare un’alternativa valida ma molto meno costosa come Serhou Guirassy. Ad ogni modo, da qui al ritiro vi è l’intenzione di chiudere per il nuovo centravanti. Arriverà a Milanello anche un nuovo centrale difensivo, chiamato a non far rimpiangere un pilastro come Simon Kjaer. Nelle ultime ore, però, sta prendendo piede tutt’altra pista di mercato che arriverebbe a coinvolgere direttamente l’Atalanta, fresca vincitrice dell’ultima Europa League.

Scambio e cash: saluta Gasperini per il Milan

La ‘Dea’, anche grazie al meraviglioso lavoro portato avanti da anni da Gian Piero Gasperini, può vantare tra le sue file gioielli apprezzati in tutta Europa. Ed uno di questi, molto presto, potrebbe finire per vestire la maglia rossonera. Si parla di Juan Musso, talentuoso estremo difensore classe 1994 che vedrà scadere il suo contratto con i nerazzurri nel giugno 2025. Ed il Milan all’argentino potrebbe pensarvi seriamente.

Il motivo è presto detto. Si sta facendo largo con grande convinzione l’idea che il ‘Diavolo’, come già accaduto un anno fa, alla fine possa cedere uno dei suoi big. Ed i fari rimangono puntati su Mike Maignan, reduce da un’annata altalenante e lontanissimo dal rinnovo contrattuale con il club lombardo oltre l’attuale scadenza fissata al 30 giugno 2026. Se il francese dovesse effettivamente dire addio, la pista Musso potrebbe infiammarsi.

L’Atalanta arriverebbe a proporre il portiere 30enne – più un conguaglio cash – per il riscatto di Charles De Ketelaere. La stagione dell’attaccante belga è stata decisamente positiva e Gasperini vuole tenerselo stretto: per il 23enne di Bruges, 14 reti e 11 assist vincenti all’attivo. Uno scenario che, di fatto, accontenterebbe tutti. Il Milan in primis che oltre a liberarsi di un ‘peso’ come De Ketelaere, arriverebbe anche a ritrovarsi un degno erede di Maignan a costi irrisori.